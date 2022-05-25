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В "Дії" запустили опрос об обороте оружия в Украине

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Активные дискуссии об обороте оружия в Украине длятся последние несколько лет
Активные дискуссии об обороте оружия в Украине длятся последние несколько лет
Фото: depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством внутренних дел запустили опрос об обращении огнестрельного оружия среди гражданского населения. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Украины.

Проголосовать можно в приложении "Дія". В разделе "Услуги" нужно нажать "Опрос" и выбрать один из трех предложенных вариантов:

  1. Пистолеты могут иметь все граждане, которые соответствуют требованиям закона, но носить оружие запрещено. Хранить его можно только дома, использовать в тирах и на стрельбищах.
  2. Пистолеты могут иметь все граждане, которые соответствуют требованиям закона, они могут свободно носить его с собой в общественных местах.
  3. Пистолеты категорически не должны быть в обороте среди гражданского населения.

Скриншот приложения “Дія”
Скриншот приложения “Дія”

Опрос будет длиться до 1 июня. Принять участие в нем могут только совершеннолетние. На момент написания новости участие в опросе приняли 15,7 тыс. человек.

Контекст:

В сентябре 2019 года Зеленский заявлял, что "легализация оборота оружия в государстве усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах". Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

В июне – июле 2021-го в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 и №5708-1. Оба рассмотрены парламентским комитетом, но пока не вносились в зал.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.

"Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – говорил министр в октябре 2021 года. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МВД, Украина, оружие, соцопрос, приложение Дія, Минцифры
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