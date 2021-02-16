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ПОЛИТИКА

Законопроект об обороте оружия вынесут на рассмотрение Рады 18 февраля – нардеп

Во время обсуждения законопроекта об обороте оружия на заседании фракции "Слуга народа" мнения нардепов по поводу возможности приобретения украинцами короткоствольного огнестрельного оружия разделились, рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

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Монастырский: Нам нужен закон об обороте оружия однозначно
Монастырский: Нам нужен закон об обороте оружия однозначно
Фото: sluga-narodu.com

Фракция "Слуга народа" на заседании 15 февраля приняла решение о свободном голосовании в Верховной Раде по законопроекту об обороте оружия в Украине, рассказал глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский на брифинге после заседания фракции, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Проект закона планируют вынести на рассмотрение парламента 18 февраля, отметил он. 

"Большая дискуссия, которая наблюдается в обществе, она также происходила и во фракции, и таким же образом мнения разделились [относительно возможности приобретения в собственность короткоствольного огнестрельного оружия]. И поэтому сегодня было принято решение о свободном голосовании фракции по этому вопросу", – сказал Монастырский. 

По его словам, дискуссия преимущественно касается возможности приобретения и хранения дома короткоствольного огнестрельного оружия. 

"Речь о ношении не идет в основном законопроекте вообще. Моя позиция как главы комитета: нам нужен закон об обороте оружия однозначно. Мы должны в зале Верховной Рады определиться, какая концепция будет поддержана. Их две: занимаемся ли мы в принципе вопросом легализации короткоствольного огнестрельного оружия и возможности его приобретения в собственность или нет. [...] Поэтому в четверг мы должны вынести этот законопроект в зал. Если он будет поддержан, большинство депутатов высказались о том, чтобы вопрос короткоствольного оружия убрать из этого законопроекта. И второе – если он не будет поддержан, моя просьба как главы комитета состояла в том, чтобы отправить его на повторное первое чтение для того, чтобы безотлагательно убрать вопрос о короткоствольном оружии", – сказал Монастырский. 

Он подчеркнул необходимость законодательно урегулировать этот вопрос. 

По данным нардепа, сейчас в Украине от 2 до 6 млн единиц незаконного огнестрельного оружия. 

В прошлом году спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Українським новинам" заявлял, что общество в полной мере не готово к легализации короткоствольного оружия. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум. В Министерстве внутренних дел и Нацполиции Украины категорически против оборота короткоствольного оружия.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

В Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия – №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", авторами которого является группа нардепов, и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах" авторства нардепа от "Голоса" Андрея Шараскина, который профильный комитет отклонил.

Монастырский говорил, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой. Документ, по его словам, позволяет приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, оружие, закон, законопроект, Денис Монастырский, Слуга народа
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