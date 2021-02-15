В "Слуге народа" пока не определились с законопроектом об обороте оружия в Украине – Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга Народа" Александр Корниенко сообщил об отсутствии четкой позиции по законопроекту об обороте оружия среди его коллег.

Фракция "Слуга народа" еще не определилась с позицией по поводу законопроекта об обороте оружия. Об этом сказал в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады Украины первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По поводу законопроекта об обороте оружия нет еще такой четкой позиции [фракции]. Мы еще будем с ней определяться", – заявил он.