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ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" пока не определились с законопроектом об обороте оружия в Украине – Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга Народа" Александр Корниенко сообщил об отсутствии четкой позиции по законопроекту об обороте оружия среди его коллег.

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Зеленский считал преждевременным легализацию оборота оружия
Зеленский считал преждевременным легализацию оборота оружия
Фото: depositphotos.com

Фракция "Слуга народа" еще не определилась с позицией по поводу законопроекта об обороте оружия. Об этом сказал в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады Украины первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По поводу законопроекта об обороте оружия нет еще такой четкой позиции [фракции]. Мы еще будем с ней определяться", – заявил он.

В прошлом году спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Українським новинам" заявлял, что общество в полной мере не готово к легализации короткоствольного оружия. Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

В Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия – №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", авторами которого является группа нардепов, и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах" авторства нардепа от "Голоса" Андрея Шараскина, который профильный комитет отклонил.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой. Документ, по его словам, позволяет приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте. В Министерстве внутренних дел и Нацполиции Украины выступили категорически против оборота короткоствольного оружия.

Теги: Верховная Рада, оружие, боеприпасы, законопроект, Слуга народа, Александр Корниенко
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