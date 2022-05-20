На руках у украинцев миллионы единиц оружия, его оборот – вопрос диалога и дискуссий – Зеленский

Зеленский: Считаю, что сегодня опасно, что кто-то, кроме правоохранителей, ходит по улице с огнестрельным оружием в мирное время Фото: president.gov.ua

Об этом 19 мая в ходе общения со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, мероприятие транслировалось на YouTube-канале Офиса президента.

"После нашей долговременной войны, после того, что война начиналась с добробатов, у наших людей очень много оружия. Гораздо больше, чем оставалось после других войн… за последние десятки лет", – сказал Зеленский.

Главный вопрос в том, добавил президент, что правоохранители не смогут изъять все оружие у населения.

"Кто-то будет прятать. Зная наших людей, как они говорят, "на черный день", "на всякий случай" будут оставлять. Поэтому мы должны найти понимание и правила, – отметил Зеленский. – Я считаю, что сегодня опасно, что, кроме правоохранителей, полиции, СБУ или Нацгвардии, кто-то по улице ходит с огнестрельным оружием… в мирное время, после войны. Но это вопрос диалога и дискуссий".

Из ряда вопросов, которые нужно решить для легализации оружия для гражданских, президент назвал четыре.

"В любом случае людям, которые умеют стрелять и у которых на руках есть оружие, точно нужно решать вопрос хранения этого оружия – где оно будет находиться. Это раз. Точно нужно решать вопрос, как этот человек может ходить и время от времени тренироваться, где он будет этим заниматься – это два. Третий вопрос – как он и в какое время, военное или чрезвычайное, может применять это оружие. И после какого решения, под чьим руководством – это четыре из 50 вопросов, которые есть у меня", – перечислил Зеленский.

По мнению президента, чтобы решить вопрос оборота оружия в Украине, следует изучить практику других государств, сравнить уровни преступности, а после этого разработать свою модель.

"У нас будет какая-нибудь модель, мы должны ее точно усовершенствовать законодательными изменениями. Точно закон об оружии [должен быть] в государстве, в котором сегодня на руках миллионы единиц оружия", – резюмировал Зеленский.