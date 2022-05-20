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ОБЩЕСТВО

На руках у украинцев миллионы единиц оружия, его оборот – вопрос диалога и дискуссий – Зеленский

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Зеленский: Считаю, что сегодня опасно, что кто-то, кроме правоохранителей, ходит по улице с огнестрельным оружием в мирное время
Зеленский: Считаю, что сегодня опасно, что кто-то, кроме правоохранителей, ходит по улице  с огнестрельным оружием в мирное время
Фото: president.gov.ua

С начала войны на Донбассе в 2014 году на руках у украинцев находится очень много оружия, часть его останется и после завершения военного конфликта между РФ и Украиной.

Об этом 19 мая в ходе общения со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, мероприятие транслировалось на YouTube-канале Офиса президента.

"После нашей долговременной войны, после того, что война начиналась с добробатов, у наших людей очень много оружия. Гораздо больше, чем оставалось после других войн… за последние десятки лет", – сказал Зеленский.

Главный вопрос в том, добавил президент, что правоохранители не смогут изъять все оружие у населения.

"Кто-то будет прятать. Зная наших людей, как они говорят, "на черный день", "на всякий случай" будут оставлять. Поэтому мы должны найти понимание и правила, – отметил Зеленский. – Я считаю, что сегодня опасно, что, кроме правоохранителей, полиции, СБУ или Нацгвардии, кто-то по улице ходит с огнестрельным оружием… в мирное время, после войны. Но это вопрос диалога и дискуссий".

Из ряда вопросов, которые нужно решить для легализации оружия для гражданских, президент назвал четыре.

"В любом случае людям, которые умеют стрелять и у которых на руках есть оружие, точно нужно решать вопрос хранения этого оружия – где оно будет находиться. Это раз. Точно нужно решать вопрос, как этот человек может ходить и время от времени тренироваться, где он будет этим заниматься – это два. Третий вопрос – как он и в какое время, военное или чрезвычайное, может применять это оружие. И после какого решения, под чьим руководством – это четыре из 50 вопросов, которые есть у меня", – перечислил Зеленский.

По мнению президента, чтобы решить вопрос оборота оружия в Украине, следует изучить практику других государств, сравнить уровни преступности, а после этого разработать свою модель.

"У нас будет какая-нибудь модель, мы должны ее точно усовершенствовать законодательными изменениями. Точно закон об оружии [должен бытьв государстве, в котором сегодня на руках миллионы единиц оружия", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

В сентябре 2019 года Зеленский заявлял, что "легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах". Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

В июне – июле 2021-го в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 и №5708-1. Оба рассмотрены парламентским комитетом, но пока не вносились в зал.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.

"Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – говорил министр в октябре 2021 года. 

Теги: СБУ, Украина, оружие, полиция, правоохранители, студенты, Владимир Зеленский, закон, украинцы, президент, население, обращение
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