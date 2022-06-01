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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. Не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага

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Резников: Каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит
Резников: Каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит
Фото: Резніков Олексій / Facebook

ВСУ не хватает тяжелого вооружения, чтобы отбросить российских оккупантов, но в ближайшее время ожидаются "хорошие новости" из США и Польши. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

"Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту. Впрочем, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит", – написал Резников.

Он отметил, что уже давно усилия Минобороны максимально сконцентрированы на том, чтобы потребности сил обороны Украины воспринимались "как свои" во всей Европе, и не только в ней. Каковы результаты дискуссии в Парламентской ассамблее НАТО, станет ясно на саммите в Мадриде в конце июня, а пока продолжается интенсивный диалог с партнерами на двустороннем уровне, сообщил Резников.

Так, 31 мая он разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином. "Ожидаем в ближайшее время новую порцию хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству Соединенных Штатов в поддержке украинской борьбы с российским нашествием", – сказал Резников.

Также глава Минобороны анонсировал "хорошие новости" из Польши сегодня. Украинская делегация Минобороны завершает свою работы там, и вскоре будут объявлены детали

Он отметил, что Украина также чувствует подлинную поддержку Канады, а недавно общался с министром обороны Португалии Хеленой Карейрас и благодарит Лиссабон "за конкретные и нужные шаги, которые повысят наши способности сопротивляться Кремлю".

"В общей сложности – мы подсчитали – в мае было 30 официальных международных мероприятий, не считая десятков рабочих контактов. Ключевым событием в мае было второе заседание координационно-совещательной группы помощи Украине в формате "Рамштайн", через две недели мы будем обсуждать прогресс на третьей встрече. Результаты этого общения уже работают на фронте или едут в Украину", – отметил Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/421075400028817

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия.

По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств. Речь шла об установках и ракетах Harpoon и "о других неприятных для РФ сюрпризах", говорил Резников. 

Теги: Польша, оружие, Португалия, Канада, Пентагон, Донбасс, вооружение, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин
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