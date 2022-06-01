Украине нужно дальнобойное оружие для защиты, а не нападения на территорию РФ – Зеленский

Об этом в интервью Newsmax, видеозапись которого опубликована на сайте СМИ 31 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине", – сказал глава государства.
Президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times, которая была опубликовала 31 мая, что Соединенные Штаты передадут Украине "более совершенные" ракетные системы и боеприпасы.
The New York Times со cсылкой на информацию Белого дома сообщила, что передовые ракетные системы и боеприпасы войдут в новый (уже 11-й) пакет военной помощи стоимостью $700 млн. О нем, как отметил телеканал CNN, официально объявят 1 июня.
В администрации президента США рассказали, что речь идет о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, они будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. CNN отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.
В Белом доме сообщили, что согласились поставить Украине HIMARS только после заверения, что украинская армия не будет использовать системы для атак на территории России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО MLRS, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят ими по территории РФ и что это может затянуть конфликт.
21 мая Зеленский рассказал, что украинская сторона обращается относительно таких РСЗО ко многим странам. "Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Поэтому просим нам помочь. В некоторых странах они просто стоят, а для нас это выживание – эти системы MLRS", – объяснял он.
Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил 30 мая, что Украина получит от Соединенных Штатов ракетные системы MLRS с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракеты, которые могут нанести удар вглубь России.