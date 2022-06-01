ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужно дальнобойное оружие для защиты, а не нападения на территорию РФ – Зеленский

Зеленский (справа) отметил, что Украину не интересует то, что происходит в России, а только собственная территория
Зеленский (справа) отметил, что Украину не интересует то, что происходит в России, а только собственная территория
Фото: Newsmax / Facebook

Украина нуждается в оружии большой дальности, чтобы защитить себя, а не для того, чтобы нападать на территорию России, как это сделала РФ по отношению к Украине.

Об этом в интервью Newsmax, видеозапись которого опубликована на сайте СМИ 31 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине", – сказал глава государства.

Президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times, которая была опубликовала 31 мая, что Соединенные Штаты передадут Украине "более совершенные" ракетные системы и боеприпасы.

The New York Times со cсылкой на информацию Белого дома сообщила, что передовые ракетные системы и боеприпасы войдут в новый (уже 11-й) пакет военной помощи стоимостью $700 млн. О нем, как отметил телеканал CNN, официально объявят 1 июня.

В администрации президента США рассказали, что речь идет о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, они будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. CNN отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.

В Белом доме сообщили, что согласились поставить Украине HIMARS только после заверения, что украинская армия не будет использовать системы для атак на территории России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО MLRS, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят ими по территории РФ и что это может затянуть конфликт.

21 мая Зеленский рассказал, что украинская сторона обращается относительно таких РСЗО ко многим странам. "Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Поэтому просим нам помочь. В некоторых странах они просто стоят, а для нас это выживание – эти системы MLRS", – объяснял он.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил 30 мая, что Украина получит от Соединенных Штатов ракетные системы MLRS с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракеты, которые могут нанести удар вглубь России. 

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Вооруженные силы Украины, военная помощь, нападение, боеприпасы, РСЗО, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, президент, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (142228)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (68761)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (48587)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (47260)
5
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (40458)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29737)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (24247)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21428)
 
 
 
 