Украине нужно дальнобойное оружие для защиты, а не нападения на территорию РФ – Зеленский

Зеленский (справа) отметил, что Украину не интересует то, что происходит в России, а только собственная территория Фото: Newsmax / Facebook

Об этом в интервью Newsmax, видеозапись которого опубликована на сайте СМИ 31 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине", – сказал глава государства.

Президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times, которая была опубликовала 31 мая, что Соединенные Штаты передадут Украине "более совершенные" ракетные системы и боеприпасы.

The New York Times со cсылкой на информацию Белого дома сообщила, что передовые ракетные системы и боеприпасы войдут в новый (уже 11-й) пакет военной помощи стоимостью $700 млн. О нем, как отметил телеканал CNN, официально объявят 1 июня.

В администрации президента США рассказали, что речь идет о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, они будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. CNN отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.

В Белом доме сообщили, что согласились поставить Украине HIMARS только после заверения, что украинская армия не будет использовать системы для атак на территории России.

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