Через неделю-полторы Украина получит вооружение, с помощью которого ВСУ смогут поражать любые цели на Донбассе – Маломуж

В боевых действиях на Донбассе в первую очередь смогут проявить свою силу украинские спецподразделения, отметил Маломуж Фото: uacrisis.org

Об этом 30 мая в эфире проекта FREEDOM, который транслировался на YouTube-канале "Украина 24", сообщил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Мы поставляем новые резервы, они уже поступают, буквально в последние дни. И это новейшая техника. Она еще не вся поступила… но в ближайшую неделю-полторы из США, Великобритании и других стран Европы будет поступать. Особенно важно – это ракетные средства, которые были под сомнением... Как [РСЗО] "Ураган", например, "Смерч" – такого рода мы будем иметь средства", – сказал Маломуж.

По его словам, ВСУ смогут "поражать любые цели".

"Возле Северодонецка, Лисичанска [Луганской области], Краматорска [Донецкой области] по всем направлениям трасс, которые они [военные Рф] сейчас пытаются перекрывать, по другим направлениям – херсонское, харьковское, где мы можем поражать всю систему дальнобойной артиллерии, все ракетные средства – и "Смерчи", и "Ураганы", и другие мощные системы, которые работают по нашим войскам и уничтожают наши города. Тут мы сможем наносить мощнейшие удары, их уничтожать, а после этого проводить очень мощные контратаки или тактические наступательные операции", – отметил экс-глава Службы внешней разведки.

По мнению Маломужа, в первую очередь смогут проявить свою силу украинские спецподразделения.

"Это силы быстрого реагирования. Это могут быть Северодонецк, донецкое направление, херсонское направление, изюмское направление. Сейчас как раз тот пик, когда они могут дать, во-первых, очень мощный отпор врагу, а с другой стороны – это повод, чтобы мы начали наступательные операции", – резюмировал он.

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