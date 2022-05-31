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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Через неделю-полторы Украина получит вооружение, с помощью которого ВСУ смогут поражать любые цели на Донбассе – Маломуж

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В боевых действиях на Донбассе в первую очередь смогут проявить свою силу украинские спецподразделения, отметил Маломуж
В боевых действиях на Донбассе в первую очередь смогут проявить свою силу украинские спецподразделения, отметил Маломуж
Фото: uacrisis.org

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшую неделю-полторы получат новейшую военную технику от стран Запада, которая может изменить ход боевых действий на Донбассе.

Об этом 30 мая в эфире проекта FREEDOM, который транслировался на YouTube-канале "Украина 24", сообщил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Мы поставляем новые резервы, они уже поступают, буквально в последние дни. И это новейшая техника. Она еще не вся поступила… но в ближайшую неделю-полторы из США, Великобритании и других стран Европы будет поступать. Особенно важно – это ракетные средства, которые были под сомнением... Как [РСЗО] "Ураган", например, "Смерч" – такого рода мы будем иметь средства", – сказал Маломуж.

По его словам, ВСУ смогут "поражать любые цели".

"Возле Северодонецка, Лисичанска [Луганской области], Краматорска [Донецкой области] по всем направлениям трасс, которые они [военные Рфсейчас пытаются перекрывать, по другим направлениям – херсонское, харьковское, где мы можем поражать всю систему дальнобойной артиллерии, все ракетные средства – и "Смерчи", и "Ураганы", и другие мощные системы, которые работают по нашим войскам и уничтожают наши города. Тут мы сможем наносить мощнейшие удары, их уничтожать, а после этого проводить очень мощные контратаки или тактические наступательные операции", – отметил экс-глава Службы внешней разведки.

По мнению Маломужа, в первую очередь смогут проявить свою силу украинские спецподразделения.

"Это силы быстрого реагирования. Это могут быть Северодонецк, донецкое направление, херсонское направление, изюмское направление. Сейчас как раз тот пик, когда они могут дать, во-первых, очень мощный отпор врагу, а с другой стороны – это повод, чтобы мы начали наступательные операции", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал 28 мая, что ВСУ уже применяют на передовой три вида артиллерии калибра 155 мм, которую Украина получила от партнеров – это гаубицы М777, гаубицы FH70 и САУ CAESAR. Кроме того, в Украину уже поступила САУ М109 одной из модификаций.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил 30 мая, что Украина получит от Соединенных Штатов ракетные системы MLRS с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракеты, которые могут нанести удар вглубь России.

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