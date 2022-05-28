В Украину поступили САУ М109 – Резников

"Рад сообщить новость: парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступила САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", – написал министр.
Он отметил, что на передовой уже применяются три вида артиллерии калибра 155 мм, которую Украина получила от партнеров. Это гаубицы М777, гаубицы FH70 и САУ CAESAR.
"Стратегическое решение о переходе на тяжелое вооружение натовского образца уже имеет конкретное измерение. Кооперация государств-партнеров, предоставляющих Украине вооружение и технику, уже беспрецедентна", – заявил Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.