ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину поступили САУ М109 – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
САУ М109 уже поступили в Украину
САУ М109 уже поступили в Украину
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

В Украину поступили самоходные артиллерийские установки М109. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook 28 мая.

"Рад сообщить новость: парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступила САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", – написал министр.

Он отметил, что на передовой уже применяются три вида артиллерии калибра 155 мм, которую Украина получила от партнеров. Это гаубицы М777, гаубицы FH70 и САУ CAESAR.

"Стратегическое решение о переходе на тяжелое вооружение натовского образца уже имеет конкретное измерение. Кооперация государств-партнеров, предоставляющих Украине вооружение и технику, уже беспрецедентна", – заявил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/418133533656337

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.

Теги: вооружение, Алексей Резников, артиллерия, Минобороны, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
Решетник стал ведущим нового шоу
Решетник стал ведущим нового шоу
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян СМИ
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Осадчая рассказала, почему Франция "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (105460)
2
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (54628)
3
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (51908)
4
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (45015)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (32838)
6
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (29825)
7
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (24636)
8
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (23360)
 
 
 
 