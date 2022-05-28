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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Великобритании отвергла заявления о якобы договоренностях между членами НАТО не поставлять тяжелое вооружение Украине

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Трасс: Мы совершенно ясно понимаем, что поддерживать Украину танками и самолетами законно
Трасс: Мы совершенно ясно понимаем, что поддерживать Украину танками и самолетами законно
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отвергла заявления, что между странами НАТО якобы существует договоренность не поставлять определенные виды вооружений Украине. Об этом она заявила 27 мая во время визита в Чешскую Республику, пишет The Guardian.

"Я хочу сказать ясно: эти слухи совершенно не соответствуют действительности. Мы совершенно ясно понимаем, что поддерживать Украину танками и самолетами совершенно законно, и мы очень поддерживаем работу, которую проделала Чешская Республика, отправив танки в Украину", – сказала она.

Трасс также отметила, что Великобритания помогала Польше пополнить запасы ее оборонной техники в результате того, что Варшава отправила танки на Украину. 

По словам министра, она хочет, чтобы в Украину поступило больше тяжелого вооружения, и чтоьы украинские Вооруженные силы были модернизированы, чтобы убедиться, что они получили оборудование, соответствующее стандартам НАТО.

"На данный момент они используют много бывшего советского оборудования. Нам нужно убедиться, что они смогут защитить себя в будущем, это работа, которую мы делаем с Польшей и Украиной", – сказала она.

Трасс на переговорах в пятницу предложила Чешской Республике присоединиться к этой миссии.

"Сейчас не время успокаиваться. Не должно быть никаких разговоров о прекращении огня или умиротворении Путина. Мы должны сделать так, чтобы Украина победила, Россия ушла и что мы больше никогда не увидим подобной российской агрессии", – сказала глава МИД Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

25 мая немецкое агентство dpa со ссылкой на источники сообщило, что страны – члены НАТО придерживаются неформальной договоренности об отказе от поставок некоторых систем вооружений в Украину, чтобы не спровоцировать эскалацию со стороны России. Представитель НАТО в комментарии агентству заявил, что все решения о поставках в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Великобритания, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Лиз Трасс
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