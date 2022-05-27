Помощь Украине танками и самолетами абсолютно правомерна. Если Путин победит, мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности – МИД Британии

Об этом сообщает Sky News.
Трасс заявила о необходимости обеспечить победу Украины "в этой великой борьбе за свободу". Президент России Владимир Путин ведет войну не только против украинского народа, но и против основ демократического общества – свободы, суверенитета и верховенства закона, подчеркнула Трасс.
"Если он победит в Украине, мы никогда больше не будем чувствовать себя в безопасности", – сказала Трасс. "Именно поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы Украина победила, восстановив свой суверенитет, а Россия была побеждена", – продолжила она.
На пресс-конференции после этого мероприятия Трасс выступила с речью, в которой тоже говорила об Украине. Запись выступления опубликовали в Twitter МИД Великобритании.
"Мы должны быть готовы к длительной поддержке Украины, потому что мы привержены защите свободы и демократии. Сейчас не время для самоуспокоенности. Не должно быть никаких разговоров о прекращении огня или умиротворении Путина. Мы должны быть уверены, что Украина победит, что Россия выведет войска и что мы никогда больше не увидим подобной агрессии РФ", – подчеркнула Трасс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Foreign Secretary @TrussLiz speaks at a joint press conference with Foreign Minister @JanLipavsky in Prague:— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) May 27, 2022
* The Czech Republic knows the dangers of appeasement and compromise in the face of aggression. We need to make sure that Ukraine wins and that Russia withdraws pic.twitter.com/V8mQVJrhn1
Великобритания предоставила Украине несколько пакетов помощи, включая вооружение. В частности, 7 марта Джонсон сообщал о выделении Украине £175 млн помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Таким образом, по словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, благодаря дополнительному финансированию британская поддержка Украины достигла на тот момент около £400 млн (приблизительно $543 млн).
9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон. 5 мая он объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.
6 мая в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон выразил убеждение, что Украина победит Россию, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь.
23 мая по итогам телефонного разговора с президентом Украины британский премьер заявил об "удвоении усилий" по обеспечению украинцев жизненно важными продуктами питания и гуманитарной помощью.