Помощь Украине танками и самолетами абсолютно правомерна. Если Путин победит, мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности – МИД Британии

Об этом сообщает Sky News.

Трасс заявила о необходимости обеспечить победу Украины "в этой великой борьбе за свободу". Президент России Владимир Путин ведет войну не только против украинского народа, но и против основ демократического общества – свободы, суверенитета и верховенства закона, подчеркнула Трасс.

"Если он победит в Украине, мы никогда больше не будем чувствовать себя в безопасности", – сказала Трасс. "Именно поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы Украина победила, восстановив свой суверенитет, а Россия была побеждена", – продолжила она.

На пресс-конференции после этого мероприятия Трасс выступила с речью, в которой тоже говорила об Украине. Запись выступления опубликовали в Twitter МИД Великобритании.

"Мы должны быть готовы к длительной поддержке Украины, потому что мы привержены защите свободы и демократии. Сейчас не время для самоуспокоенности. Не должно быть никаких разговоров о прекращении огня или умиротворении Путина. Мы должны быть уверены, что Украина победит, что Россия выведет войска и что мы никогда больше не увидим подобной агрессии РФ", – подчеркнула Трасс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)