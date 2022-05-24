Великобритания пока не планирует отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помочь экспортировать зерно из Украины

"Подлая путинская блокада" Одессы не позволяет продовольствию попасть к нуждающимся в нем людям, отметили в правительстве Великобритании (фото иллюстративное) Фото: depositphotos.com

Об этом 24 мая заявил представитель правительства Соединенного Королевства, его цитирует The Guardian.

The Times писал, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе встречи в Лондоне с главой МИД Великобритании Лиз Трасс обсуждал создание "защитного коридора" из одесского порта. В "коалицию желающих", по его словам, могут войти некоторые страны НАТО и государства – импортеры зерна, например Египет.

Дипломатический источник сообщил The Times, что Трасс якобы поддержала отправку военных кораблей королевского флота Великобритании для сопровождения судов из Одессы. В то же время другой западный чиновник признал в комментарии изданию, что РФ должна согласовать эту операцию, поскольку "попытка сделать это без согласия России повысит риск инцидента".

Представитель правительства Великобритании заявил, что "подлая путинская блокада Одессы не позволяет продовольствию попасть к нуждающимся в нем людям". По его словам, Лондон продолжит "интенсивно работать с международными партнерами, чтобы искать пути экспорта зерна из Украины".

Однако, как указал чиновник, у правительства "в настоящее время нет планов отправлять британские корабли в Черное море".