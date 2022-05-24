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Великобритания пока не планирует отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помочь экспортировать зерно из Украины

"Подлая путинская блокада" Одессы не позволяет продовольствию попасть к нуждающимся в нем людям, отметили в правительстве Великобритании (фото иллюстративное)
"Подлая путинская блокада" Одессы не позволяет продовольствию попасть к нуждающимся в нем людям, отметили в правительстве Великобритании (фото иллюстративное)
Фото: depositphotos.com

Власти Великобритании пока не рассматривают возможность отправки военных кораблей королевского флота в Черное море для прорыва блокады РФ и сопровождения судов с украинским зерном из Одессы к проливу Босфор в Турции.

Об этом 24 мая заявил представитель правительства Соединенного Королевства, его цитирует The Guardian.

The Times писал, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе встречи в Лондоне с главой МИД Великобритании Лиз Трасс обсуждал создание "защитного коридора" из одесского порта. В "коалицию желающих", по его словам, могут войти некоторые страны НАТО и государства – импортеры зерна, например Египет.

Дипломатический источник сообщил The Times, что Трасс якобы поддержала отправку военных кораблей королевского флота Великобритании для сопровождения судов из Одессы. В то же время другой западный чиновник признал в комментарии изданию, что РФ должна согласовать эту операцию, поскольку "попытка сделать это без согласия России повысит риск инцидента".

Представитель правительства Великобритании заявил, что "подлая путинская блокада Одессы не позволяет продовольствию попасть к нуждающимся в нем людям". По его словам, Лондон продолжит "интенсивно работать с международными партнерами, чтобы искать пути экспорта зерна из Украины".

Однако, как указал чиновник, у правительства "в настоящее время нет планов отправлять британские корабли в Черное море".

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Великобритания, Черное море, правительство, экспорт, коалиция, МИД Великобритании, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, пшеница, Босфор, блокирование, корабли, Лиз Трасс, продажа, зерно
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