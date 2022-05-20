США планируют на полгода ослабить санкции против Беларуси ради экспорта украинского зерна – СМИ

Ослабление санкций против Беларуси – один из вариантов решения ситуации с экспортом украинского зерна Фото: depositphotos.com

Поскольку с начала войны Россия заблокировала украинские порты, возникла резкая проблема с экспортом украинского зерна. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в частности, встречается с российскими, турецкими и украинскими официальными лицами в попытках договориться о морском пути, позволяющем экспортировать зерно из Украины. Взамен он поможет облегчить экспорт российских и белорусских удобрений.

Одновременно с этим Гутерриш и официальные лица США изучают и другой возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда, говорят источники издания. По их словам, в качестве стимула для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций в отношении промышленности страны по производству калийных удобрений.

Однако по словам экспертов, белорусского железнодорожного маршрута для зерна – и других рассматриваемых наземных и речных маршрутов в Европе – будет недостаточно для перевозки миллионов тонн зерна, экспортируемого Украиной ежегодно. По словам Сары Менкер, исполнительного директора сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence, при нынешних цепочках поставок перенос морского экспорта зерна и подсолнечного масла на железнодорожный транспорт обеспечит лишь 10% довоенного уровня экспорта.