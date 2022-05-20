США планируют на полгода ослабить санкции против Беларуси ради экспорта украинского зерна – СМИ

Поскольку с начала войны Россия заблокировала украинские порты, возникла резкая проблема с экспортом украинского зерна. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Генсек ООН Антониу Гутерриш, в частности, встречается с российскими, турецкими и украинскими официальными лицами в попытках договориться о морском пути, позволяющем экспортировать зерно из Украины. Взамен он поможет облегчить экспорт российских и белорусских удобрений.
Одновременно с этим Гутерриш и официальные лица США изучают и другой возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда, говорят источники издания. По их словам, в качестве стимула для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций в отношении промышленности страны по производству калийных удобрений.
Однако по словам экспертов, белорусского железнодорожного маршрута для зерна – и других рассматриваемых наземных и речных маршрутов в Европе – будет недостаточно для перевозки миллионов тонн зерна, экспортируемого Украиной ежегодно. По словам Сары Менкер, исполнительного директора сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence, при нынешних цепочках поставок перенос морского экспорта зерна и подсолнечного масла на железнодорожный транспорт обеспечит лишь 10% довоенного уровня экспорта.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.