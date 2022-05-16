Польша упростит импорт украинского зерна

Польша рассмотрит возможность транзита зерна во всех пунктах пропуска на границе с Украиной Фото: depositphotos.com

Заявление подписали министр агрополитики Украины Николай Сольский и вице-премьер-министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик. Оно зафиксировало договоренности о транзите украинских зерновых через Польшу и признание Украиной регионализации территории Польши по африканской чуме свиней.

Договоренности сторон также предполагают увеличение количества ветеринарных инспекторов на пограничных инспекционных постах и организацию их работы в режиме 24/7 в наиболее загруженных пунктах.

Также польская сторона рассмотрит возможность транзита зерна во всех пунктах пропуска на государственной границе Польши и Украины, в частности на пограничных инспекционных постах Верхрата – Рава Русская, Медика – Шегини, Кросьценко – Смольница.

Как отмечает "Экономическая правда", все это позволит упростить экспорт украинского зерна в условиях заблокированных морских портов.