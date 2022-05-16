Польша упростит импорт украинского зерна

Заявление подписали министр агрополитики Украины Николай Сольский и вице-премьер-министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик. Оно зафиксировало договоренности о транзите украинских зерновых через Польшу и признание Украиной регионализации территории Польши по африканской чуме свиней.
Договоренности сторон также предполагают увеличение количества ветеринарных инспекторов на пограничных инспекционных постах и организацию их работы в режиме 24/7 в наиболее загруженных пунктах.
Также польская сторона рассмотрит возможность транзита зерна во всех пунктах пропуска на государственной границе Польши и Украины, в частности на пограничных инспекционных постах Верхрата – Рава Русская, Медика – Шегини, Кросьценко – Смольница.
Как отмечает "Экономическая правда", все это позволит упростить экспорт украинского зерна в условиях заблокированных морских портов.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.