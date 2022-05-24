Великобритания может отправить Королевский флот в Черное море для прорыва блокады РФ и сопровождения судов с украинским зерном – СМИ

Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты судов, перевозящих зерно из Украины, отмечает The Times (фото иллюстративное) Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте МИД Литвы.

"Министры обсудили необходимость концентрации усилий и партнеров, чтобы найти способ как можно скорее разблокировать одесский порт и обеспечить поставки украинского зерна в страны, находящиеся на грани голода", – говорится в сообщении.

По данным The Times, Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для прорыва российской блокады и защиты грузовых судов, перевозящих зерно из Украины через пролив Босфор.

Есть опасения, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает, отмечает издание.

По словам Ландсбергиса, в "коалицию желающих" могут войти некоторые страны НАТО и государства – импортеры зерна, например Египет. Он подчеркнул, что эти страны могут "предоставить корабли или самолеты, которые будут размещены в Черном море, и обеспечить морской проход для судов с зерном, которые должны покинуть одесский порт и добраться до Босфора в Турции".

Глава МИД Литвы добавил, что хотя корабли могут быть военными, это не будет "означать эскалацию, так как они не участвуют в войне". Трасс сказала, что Великобритания "работает над срочным решением, чтобы вывезти зерно из Украины" во избежание продовольственного кризиса в мире, ее цитирует Daily Express.

Дипломатический источник сообщил The Times, что Трасс поддержала отправку военных кораблей Королевского флота Великобритании для сопровождения судов из Одессы, однако это потребует также сопровождения судов, покидающих Николаев. Издание предполагает, что для принятия решения, по всей вероятности, нужно будет согласие США.

В то же время другой западный чиновник признал в комментарии The Times, что РФ должна согласовать эту операцию, поскольку "попытка сделать это без согласия России повысит риск инцидента".