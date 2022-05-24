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Великобритания может отправить Королевский флот в Черное море для прорыва блокады РФ и сопровождения судов с украинским зерном – СМИ

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Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты судов, перевозящих зерно из Украины, отмечает The Times (фото иллюстративное)
Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты судов, перевозящих зерно из Украины, отмечает The Times (фото иллюстративное)
Фото: EPA

Главы МИД Литвы и Великобритании Габриэлюс Ландсбергис и Лиз Трасс 23 мая в Лондоне провели встречу, в ходе которой, в частности, обсудили вопросы ответа на военную агрессию России против Украины, а также поддержки Киева.

Об этом сообщается на сайте МИД Литвы.

"Министры обсудили необходимость концентрации усилий и партнеров, чтобы найти способ как можно скорее разблокировать одесский порт и обеспечить поставки украинского зерна в страны, находящиеся на грани голода", – говорится в сообщении.

По данным The Times, Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для прорыва российской блокады и защиты грузовых судов, перевозящих зерно из Украины через пролив Босфор.

Есть опасения, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает, отмечает издание.

По словам Ландсбергиса, в "коалицию желающих" могут войти некоторые страны НАТО и государства – импортеры зерна, например Египет. Он подчеркнул, что эти страны могут "предоставить корабли или самолеты, которые будут размещены в Черном море, и обеспечить морской проход для судов с зерном, которые должны покинуть одесский порт и добраться до Босфора в Турции".

Глава МИД Литвы добавил, что хотя корабли могут быть военными, это не будет "означать эскалацию, так как они не участвуют в войне". Трасс сказала, что Великобритания "работает над срочным решением, чтобы вывезти зерно из Украины" во избежание продовольственного кризиса в мире, ее цитирует Daily Express.

Дипломатический источник сообщил The Times, что Трасс поддержала отправку военных кораблей Королевского флота Великобритании для сопровождения судов из Одессы, однако это потребует также сопровождения судов, покидающих Николаев. Издание предполагает, что для принятия решения, по всей вероятности, нужно будет согласие США.

В то же время другой западный чиновник признал в комментарии The Times, что РФ должна согласовать эту операцию, поскольку "попытка сделать это без согласия России повысит риск инцидента".

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

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