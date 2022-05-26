ЕС, США и Великобритания создали спецорган для расследования военных преступлений в Украине

"ACA укрепит текущие усилия ЕС, США и Великобритании по привлечению к ответственности за зверства в контексте продолжающейся агрессивной войны России против Украины", – говорится в сообщении.

Главной миссией ACA является поддержка подразделений Офиса генпрокурора Украины в их расследовании и преследовании преступлений, связанных с войной. ACA стремится упорядочить усилия по координации

"Очень важно обеспечить, чтобы все виновные в ужасных злодеяниях, совершенных во время неспровоцированной военной агрессии России в Украине, предстали перед судом. За военные преступления не может быть безнаказанности", – прокомментировал создание АСА верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Госсек США Энтони Блинкен добавил, что эта инициатива будет напрямую поддерживать усилия Офиса генпрокурора Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений, совершенных военнослужащими российских войск.

"Мы полны решимости обеспечить привлечение к ответственности тех, кто несет ответственность за гнусные зверства, совершенные в Украине", – сказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)