ЕС, США и Великобритания создали спецорган для расследования военных преступлений в Украине

"ACA укрепит текущие усилия ЕС, США и Великобритании по привлечению к ответственности за зверства в контексте продолжающейся агрессивной войны России против Украины", – говорится в сообщении.
Главной миссией ACA является поддержка подразделений Офиса генпрокурора Украины в их расследовании и преследовании преступлений, связанных с войной. ACA стремится упорядочить усилия по координации
"Очень важно обеспечить, чтобы все виновные в ужасных злодеяниях, совершенных во время неспровоцированной военной агрессии России в Украине, предстали перед судом. За военные преступления не может быть безнаказанности", – прокомментировал создание АСА верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Госсек США Энтони Блинкен добавил, что эта инициатива будет напрямую поддерживать усилия Офиса генпрокурора Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений, совершенных военнослужащими российских войск.
"Мы полны решимости обеспечить привлечение к ответственности тех, кто несет ответственность за гнусные зверства, совершенные в Украине", – сказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.