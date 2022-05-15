В Украину на следующей неделе приедут 42 следователя Международного уголовного суда

Хан отметил, что это "крупнейшее развертывание, когда-либо предпринятое его офисом".
По словам Хана, следователи приедут на следующей неделе. Среди них 30 специалистов из Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики.
Прокурор подчеркнул, что его не волнует, будет ли вершить правосудие МУС или национальные власти – "главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми и чтобы судья мог потом принять решение".
По словам Хана, он "очень рад работать с украинскими властями". Он отметил, что в рамках соглашения о сотрудничестве с совместной следственной группой Польши, Литвы и Украины, созданной при поддержке Евроюста, МУС сможет получить доступ к общим документам.
В то же время МУС не собирается делиться всеми своими документами, отметил прокурор, "потому что мы обязаны смотреть на действия всех сторон конфликта, будь то регулярные силы с каждой стороны или нерегулярные армии".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.