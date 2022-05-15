В Украину на следующей неделе приедут 42 следователя Международного уголовного суда

Хан отметил, что это "крупнейшее развертывание, когда-либо предпринятое его офисом".

По словам Хана, следователи приедут на следующей неделе. Среди них 30 специалистов из Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики.

Прокурор подчеркнул, что его не волнует, будет ли вершить правосудие МУС или национальные власти – "главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми и чтобы судья мог потом принять решение".

По словам Хана, он "очень рад работать с украинскими властями". Он отметил, что в рамках соглашения о сотрудничестве с совместной следственной группой Польши, Литвы и Украины, созданной при поддержке Евроюста, МУС сможет получить доступ к общим документам.

В то же время МУС не собирается делиться всеми своими документами, отметил прокурор, "потому что мы обязаны смотреть на действия всех сторон конфликта, будь то регулярные силы с каждой стороны или нерегулярные армии".

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