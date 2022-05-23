Джонсон в разговоре с Зеленским заявил о намерении удвоить усилия по обеспечению украинцев гуманитарной помощью

Джонсон в разговоре "воздал должное невероятному мужеству, проявленному президентом и его семьей в последние месяцы", и выразил надежду, что они вместе со всем народом Украины "смогут вернуться к нормальной жизни в ближайшее время".

Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Великобританией Украины.

"Премьер-министр подтвердил, что народ Великобритании на 1000% поддерживает народ Украины. Он рассказал как о самой последней поддержке в области безопасности, которую Великобритания оказала Украине, так и о дальнейших санкциях, наложенных на [президента РФ Владимира] Путина и его сторонников. Лидеры обсудили гнусную блокаду Путиным Одессы, крупнейшего судоходного порта Украины. Премьер-министр постановил удвоить усилия по обеспечению населения Украины жизненно важными продуктами питания и гуманитарной помощью, а также обеспечить, чтобы страна могла экспортировать товары в остальной мир", – говорится в сообщении.

Зеленский и Джонсон "согласились с необходимостью того, чтобы международное сообщество оставалось единым в своем осуждении путинского варварства".

"Премьер-министр сказал, что каждая страна обязана помогать Украине в борьбе за свободу как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", – добавили в пресс-службе Джонсона.

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Зеленский сообщал, что его разговор с британским премьером состоялся вечером 22 мая. "Ищем, как увеличить объем нашего экспорта, в первую очередь агропродукции, а также объем импорта топлива в Украину", – заявил президент.