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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон в разговоре с Зеленским заявил о намерении удвоить усилия по обеспечению украинцев гуманитарной помощью

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Джонсон является последовательным сторонником Украины
Джонсон является последовательным сторонником Украины
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об "удвоении усилий" по обеспечению украинцев жизненно важными продуктами питания и гуманитарной помощью. Об этом его пресс-служба сообщила 23 мая по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джонсон в разговоре "воздал должное невероятному мужеству, проявленному президентом и его семьей в последние месяцы", и выразил надежду, что они вместе со всем народом Украины "смогут вернуться к нормальной жизни в ближайшее время".

Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Великобританией Украины.

"Премьер-министр подтвердил, что народ Великобритании на 1000% поддерживает народ Украины. Он рассказал как о самой последней поддержке в области безопасности, которую Великобритания оказала Украине, так и о дальнейших санкциях, наложенных на [президента РФ Владимира] Путина и его сторонников. Лидеры обсудили гнусную блокаду Путиным Одессы, крупнейшего судоходного порта Украины. Премьер-министр постановил удвоить усилия по обеспечению населения Украины жизненно важными продуктами питания и гуманитарной помощью, а также обеспечить, чтобы страна могла экспортировать товары в остальной мир", – говорится в сообщении.

Зеленский и Джонсон "согласились с необходимостью того, чтобы международное сообщество оставалось единым в своем осуждении путинского варварства".

"Премьер-министр сказал, что каждая страна обязана помогать Украине в борьбе за свободу как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", – добавили в пресс-службе Джонсона.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Зеленский сообщал, что его разговор с британским премьером состоялся вечером 22 мая. "Ищем, как увеличить объем нашего экспорта, в первую очередь агропродукции, а также объем импорта топлива в Украину", – заявил президент.

Контекст:

Великобритания предоставила Украине несколько пакетов помощи, включая вооружение. В частности, 7 марта Джонсон сообщал о выделении Украине £175 млн помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Таким образом, по словам Джонсона, благодаря дополнительному финансированию британская поддержка Украины достигла на тот момент около £400 млн (приблизительно $543 млн).

9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон. 5 мая он объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.

6 мая в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон выразил убеждение, что Украина победит Россию, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Великобритания, гуманитарная помощь, Борис Джонсон, война России против Украины
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