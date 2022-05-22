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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с Джонсоном увеличение экспорта агропродукции и импорта топлива

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Зеленский поговорил с Джонсоном
Зеленский поговорил с Джонсоном
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом Зеленский сообщил во время видеообращения, опубликованного на YouTube-канале Офиса президента.

"Вечером говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал Борису о нашей встрече [с президентом Польши Анджеем Дудой], о переговорах, о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта, в первую очередь агропродукции, а также объем импорта топлива в Украину", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

Великобритания предоставила Украине несколько пакетов помощи, включая вооружение. В частности, 7 марта Джонсон сообщал о выделении Украине £175 млн помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Таким образом, по словам Джонсона, благодаря дополнительному финансированию британская поддержка Украины достигла на тот момент около £400 млн (приблизительно $543 млн).

9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон. 5 мая он объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.

6 мая в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон выразил убеждение, что Украина победит Россию, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, война России против Украины
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