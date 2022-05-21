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Отец премьера Великобритании получил гражданство Франции, чтобы "сохранить связь с ЕС" после Brexit

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Впервые о желании получить гражданство Франции Стэнли Джонсон заявил в конце декабря 2020-го
Впервые о желании получить гражданство Франции Стэнли Джонсон заявил в конце декабря 2020-го
Фото: EPA

Бывший депутат Европарламента и отец нынешнего премьер-министра Великобритании Стэнли Джонсон получил французское гражданство, чтобы "сохранить связь" с Европейским союзом после Brexit. Об этом он сам рассказал 20 мая в интервью телеканалу BFMTV.

По словам Джонсона, он всегда был французом по материнской линии, но ему "нужно было заявить об этом". Подать документы на гражданство ему посоветовали юристы.

"Я очень счастлив. Я снова причисляю себя к членам Европейского союза, это очень хорошо", – отметил он.

Джонсон подчеркнул, что его мать родилась в Версале, там же жила ее бабушка и вся семья. Поэтому для Джонсона, по его словам, "очень важно претендовать на часть своей идентичности".

Согласно законодательству Франции, французы по происхождению не могут получить гражданство спустя 50 лет после выезда за пределы страны. В то же время они могут вернуть это право, если заявят о "культурных, профессиональных, экономических или семейных связях" с Францией.

Законы же Великобритании не обязывают отказываться от британского гражданства, если человек получил паспорт гражданина Франции.

Впервые о желании получить гражданство Франции Стэнли Джонсон заявил в конце декабря 2020-го в интервью французской радиостанции RFL. Тогда мужчина говорил, что выступает против Brexit (в отличие от сына), но позже изменил свое мнение.

Как напоминает BBC, после начала выхода Британии из ЕС выросло количество британцев, подававшихся на французское гражданство. Если в 2015 году таких было 1826, то в 2016-м – 5056, а в 2017 году – уже 13 141.

Контекст:

Великобритания перестала быть членом ЕС с 31 января 2020 года – на основании результатов референдума, состоявшегося в июне 2016 года, на котором 51,9% граждан высказались за выход из Евросоюза.

До конца года между Великобританией и ЕС действовал переходный период, страна оставалась в едином рынке и на нее распространялись правила Евросоюза. В ночь на 1 января 2021 года завершился формальный этап выхода Великобритании из Европейского союза.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Франция, Великобритания, гражданство, Борис Джонсон
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