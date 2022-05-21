Отец премьера Великобритании получил гражданство Франции, чтобы "сохранить связь с ЕС" после Brexit

По словам Джонсона, он всегда был французом по материнской линии, но ему "нужно было заявить об этом". Подать документы на гражданство ему посоветовали юристы.

"Я очень счастлив. Я снова причисляю себя к членам Европейского союза, это очень хорошо", – отметил он.

Джонсон подчеркнул, что его мать родилась в Версале, там же жила ее бабушка и вся семья. Поэтому для Джонсона, по его словам, "очень важно претендовать на часть своей идентичности".

Согласно законодательству Франции, французы по происхождению не могут получить гражданство спустя 50 лет после выезда за пределы страны. В то же время они могут вернуть это право, если заявят о "культурных, профессиональных, экономических или семейных связях" с Францией.

Законы же Великобритании не обязывают отказываться от британского гражданства, если человек получил паспорт гражданина Франции.

Впервые о желании получить гражданство Франции Стэнли Джонсон заявил в конце декабря 2020-го в интервью французской радиостанции RFL. Тогда мужчина говорил, что выступает против Brexit (в отличие от сына), но позже изменил свое мнение.

Как напоминает BBC, после начала выхода Британии из ЕС выросло количество британцев, подававшихся на французское гражданство. Если в 2015 году таких было 1826, то в 2016-м – 5056, а в 2017 году – уже 13 141.