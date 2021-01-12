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"Добро пожаловать в Brexit". Таможня Нидерландов начала изымать у британских водителей бутерброды

С 1 января вступило в силу торговое соглашение о сотрудничестве ЕС и Великобритании после Brexit, теперь через границу запрещено перевозить определенные товары, среди которых и продукты животного происхождения. Из-за этого нидерландские пограничники начали изымать у британских водителей бутерброды с ветчиной.

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Соглашение, из-за которого у британцев стали изымать бутерброды, вступило в силу 1 января
Соглашение, из-за которого у британцев стали изымать бутерброды, вступило в силу 1 января
Фото: depositphotos.com

Пограничники Нидерландов после выхода Великобритании из ЕС начали изымать у британских водителей бутерброды. Соответствующий сюжет появился в эфире нидерландского телеканала 1V Een Vandaag, внимание на это 11 января обратило издание The Guardian.

В ролике видно, что пограничники объясняют британским водителям, что после Brexit им больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыба и тому подобное. 

У одного из водителей конфисковали несколько бутербродов, завернутых в фольгу. Когда он спросил, может ли он сдать мясо и оставить только хлеб, таможенник ответил: "Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр, мне очень жаль".

Ролик опубликовал Twitter-аккаунт OwenAdamsYT.

Как отмечает The Guardian, запрет на ввоз продуктов животного происхождения из Великобритании в ЕС вступил в силу в первый день 2021 года, когда завершился переходный период Brexit. Путешественники должны "использовать, потребить или утилизировать" запрещенные предметы во время или до пересечения границы.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 1 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Переходный период, в течение которого британцы имели доступ к общему рынку Евросоюза, закончился 31 декабря.

Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении после Brexit 24 декабря. Документ касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях. Главный итог этих договоренностей в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС. Подписание документа позволило избежать "жесткого" Brexit – выхода из ЕС без сделки.

Послы стран – членов ЕС одобрили соглашение 28 декабряОно стало действительным с 1 января 2021 года.

Теги: Великобритания, Нидерланды, Европейский союз, Brexit
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