Глава МИД Великобритании призвала не "умиротворять" Путина, а бороться с агрессией РФ силой

В пресс-службе отметили, что Трасс будет использовать речь перед вооруженными силами Боснии и Герцеговины, чтобы сплотить союзников для большей поддержки Украины, включая поставку большего количества оружия и целенаправленные санкции.
"Агрессию России нельзя унять. Ее нужно встретить с силой. Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины посредством военной помощи и санкций", – сказала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Великобритания предоставила Украине несколько пакетов помощи, включая вооружение. В частности, 7 марта Джонсон сообщал о выделении Украине £175 млн помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Таким образом, по словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, благодаря дополнительному финансированию британская поддержка Украины достигла на тот момент около £400 млн (приблизительно $543 млн).
9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон. 5 мая он объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.
6 мая в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон выразил убеждение, что Украина победит Россию, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь.
23 мая по итогам телефонного разговора с президентом Украины британский премьер заявил об "удвоении усилий" по обеспечению украинцев жизненно важными продуктами питания и гуманитарной помощью.