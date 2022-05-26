Глава МИД Великобритании призвала не "умиротворять" Путина, а бороться с агрессией РФ силой

Трасс: Агрессию России нельзя унять. Ее нужно встретить с силой Фото: EPA

В пресс-службе отметили, что Трасс будет использовать речь перед вооруженными силами Боснии и Герцеговины, чтобы сплотить союзников для большей поддержки Украины, включая поставку большего количества оружия и целенаправленные санкции.

"Агрессию России нельзя унять. Ее нужно встретить с силой. Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины посредством военной помощи и санкций", – сказала она.

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