В Великобритании отказались снять санкции против РФ в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины

Об этом глава минобороны Соединенного Королевства заявил 25 мая в ходе визита в Мадрид, пишет Reuters.

По словам Уоллеса, украинское зерно "предназначено для всех" – "Ливия, Йемен, люди во всем мире полагаются на это зерно, чтобы прокормить себя".

Глава минобороны Великобритании призвал Россию "поступить правильно, гуманно и дать возможность вывезти зерно из Украины", а также прекратить воровать его.

"Давайте не будем говорить о санкциях", а "делать правильные вещи", подчеркнул Уоллес.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

В Офисе президента Украины (ОПУ) отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили их влияние на российскую экономику.

"Три месяца Кремль рассказывает, что санкции – это огромное счастье и подарок для экономики. А теперь МИД РФ требует снять санкции за разблокировку украинских портов. Если санкции делают вас более сильными, зачем их отменять? – написал в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк. – Все же идет по плану, господин Руденко, не правда ли?"