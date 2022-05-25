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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль хочет открыть коридор для экспорта зерна из Украины в обмен на снятие санкций

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Из-за блокады Россией портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины
Из-за блокады Россией портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины
Фото: depositphotos.com

Российские власти хотят открыть коридор для экспорта зерна из Украины в обмен на снятие санкций против РФ. Об этом свидетельствует заявление заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

Он сказал, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для прохода судов, сообщает российский ТАСС.

По словам Руденко, "решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции".

Также представитель МИД РФ утверждает, что разминированием акватории Черного моря должна заняться Украина, несмотря на то, что минирование морских путей гражданских судов проводила Россия.

Комментируя заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, что РФ использует блокирование поставок зерна и возможный из-за этого голод для шантажа, Руденко сказал, что "российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к миру, к мирному разрешению всех проблем".

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады Россией портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, Украина, санкции, экспорт, гуманитарный коридор, минирование, голод, блокада, шантаж, разминирование, блокирование, зерно
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