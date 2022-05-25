Кремль хочет открыть коридор для экспорта зерна из Украины в обмен на снятие санкций

Он сказал, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для прохода судов, сообщает российский ТАСС.

По словам Руденко, "решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции".

Также представитель МИД РФ утверждает, что разминированием акватории Черного моря должна заняться Украина, несмотря на то, что минирование морских путей гражданских судов проводила Россия.

Комментируя заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, что РФ использует блокирование поставок зерна и возможный из-за этого голод для шантажа, Руденко сказал, что "российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к миру, к мирному разрешению всех проблем".