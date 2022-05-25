Китай поддержал "зеленый коридор" для вывоза зерна из Украины и России – МИД КНР

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении "зеленого коридора" для экспорта зерна из РФ и Украины. Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами", – сообщил он.
При этом министр отметил, что считает "крупным вкладом в мир" то, что, по его информации, Китай при населении более 1,4 млрд человек предоставляет "экстренную продовольственную помощь" другим нуждающимся странам.
24 мая министерство обороны РФ заявило о начале организации морского "зеленого коридора" из Мариуполя.
"Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 8.00 25 мая 2022 года организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", – сообщили в российском ведомстве.
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев в тот же день сказал, что пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, вышли из порта Мариуполя, его цитируют "РИА Новости". По словам Мизинцева, всего в украинских портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Еврокомиссия предложила помочь Украине экспортировать пшеницу и другое продовольственное сырье по железной дороге, автомобильным и речным транспортом, чтобы обойти российскую блокаду черноморских портов. Соответствующий план представила 12 мая в Брюсселе еврокомиссар во вопросам транспорта Адина Валеан, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
По данным The Times, Великобритания вела переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для прорыва российской блокады и защиты грузовых судов, перевозящих зерно из Украины через пролив Босфор. Однако, 24 мая представитель правительства Соединенного Королевства заявил The Guardian, что власти страны пока не рассматривают такой возможности.