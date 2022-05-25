Китай поддержал "зеленый коридор" для вывоза зерна из Украины и России – МИД КНР

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении "зеленого коридора" для экспорта зерна из РФ и Украины. Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами", – сообщил он.

При этом министр отметил, что считает "крупным вкладом в мир" то, что, по его информации, Китай при населении более 1,4 млрд человек предоставляет "экстренную продовольственную помощь" другим нуждающимся странам.

24 мая министерство обороны РФ заявило о начале организации морского "зеленого коридора" из Мариуполя.

"Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 8.00 25 мая 2022 года организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", – сообщили в российском ведомстве.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев в тот же день сказал, что пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, вышли из порта Мариуполя, его цитируют "РИА Новости". По словам Мизинцева, всего в украинских портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.