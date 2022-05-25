РФ заявила об организации коридора из Мариуполя для иностранных судов. В горсовете считают, что оккупанты хотят вывезти металл и зерно

"В результате проведенного комплекса мероприятий силами военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, выполняются мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры. Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 8.00 25 мая 2022 года организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", – заявили в российском ведомстве.
Позже в тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, вышли из порта Мариуполя, его цитируют "РИА Новости".
По его словам, в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.
В то же время в Мариупольском горсовете не исключают, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
Последним объектом, который в Мариуполе удерживают украинские военные, является завод "Азовсталь". Там на 10 мая оставались более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых. 16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых, их вывезли на территорию, подконтрольную боевикам "ДНР".
20 мая Зеленский заявил, что ожидает в ближайшее время завершения вывода всех украинских военнослужащих с "Азовстали".