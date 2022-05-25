РФ заявила об организации коридора из Мариуполя для иностранных судов. В горсовете считают, что оккупанты хотят вывезти металл и зерно

В минобороны РФ заявили, что пять иностранных судов вышли из порта Мариуполя Фото: depositphotos.com

"В результате проведенного комплекса мероприятий силами военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, выполняются мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры. Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 8.00 25 мая 2022 года организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", – заявили в российском ведомстве.

Позже в тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, вышли из порта Мариуполя, его цитируют "РИА Новости".

По его словам, в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

В то же время в Мариупольском горсовете не исключают, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.