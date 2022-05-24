Россия шантажирует мир зерном и возможным голодом – глава Еврокомиссии в Давосе

По ее словам, существуют очевидные признаки глобального продовольственного кризиса. Россия повторяет с продовольствием то, что до этого делала в энергетической сфере.

"В оккупированной Украине армия Кремля конфискует запасы зерна и технику. Это заставляет вспоминать темное прошлое – времена советской конфискации урожая и опустошительного голода 1930-х годов", – сказала глава Еврокомиссии.

По ее информации, российская артиллерия целенаправленно обстреливает склады зерна по всей Украине. А российские военные корабли в Черном море блокируют украинские суда с зерновыми и подсолнечником.

20 млн тонн пшеницы, заблокированные в украинских портах, привели к тому, что цены на нее "взлетели до небес", отметила фон дер Ляйен. Она призвала страны ЕС искать возможности транспортировки зерновых из украинских портов за границу, а также наращивать темпы производства собственного зерна.