Россия шантажирует мир зерном и возможным голодом – глава Еврокомиссии в Давосе

По ее словам, существуют очевидные признаки глобального продовольственного кризиса. Россия повторяет с продовольствием то, что до этого делала в энергетической сфере.
"В оккупированной Украине армия Кремля конфискует запасы зерна и технику. Это заставляет вспоминать темное прошлое – времена советской конфискации урожая и опустошительного голода 1930-х годов", – сказала глава Еврокомиссии.
По ее информации, российская артиллерия целенаправленно обстреливает склады зерна по всей Украине. А российские военные корабли в Черном море блокируют украинские суда с зерновыми и подсолнечником.
20 млн тонн пшеницы, заблокированные в украинских портах, привели к тому, что цены на нее "взлетели до небес", отметила фон дер Ляйен. Она призвала страны ЕС искать возможности транспортировки зерновых из украинских портов за границу, а также наращивать темпы производства собственного зерна.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире.Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Еврокомиссия предложила помочь Украине экспортировать пшеницу и другое продовольственное сырье по железной дороге, автомобильным и речным транспортом, чтобы обойти российскую блокаду черноморских портов. Соответствующий план представила 12 мая в Брюсселе еврокомиссар во вопросам транспорта Адина Валеан, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.