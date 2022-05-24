Президент Эстонии сообщил о росте поддержки в Европе военно-морской операции по экспорту зерна из Украины

Об этом в интервью Bloomberg, опубликованном 24 мая, на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал президент Эстонии Алар Карис.
Из-за блокирования Россией украинских портов Украина не может проэкспортировать весь объем зерна, а лишь пятую его часть наземными путями.
Карис рассказал, что добивался военно-морского сопровождения зерновых грузов, но "не все были уверены, что это хорошая идея", поскольку это "может привести к эскалации войны в Черном море, но похоже, это сработает".
По словам Кариса, к проведению операции, вероятно, присоединятся Великобритания и некоторые другие страны, потому что мир столкнется с гуманитарным кризисом, "если зерно не будет вывозиться из страны".
Президент Эстонии, говоря о потенциальной защите грузовых кораблей, отметил, что "это не обязательно операция НАТО, но, скажем так, стран НАТО".
The Times писал, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе встречи в Лондоне 23 мая с главой МИД Великобритании Лиз Трасс обсуждал создание "защитного коридора" из одесского порта. В "коалицию желающих", по его словам, могут войти некоторые страны НАТО и государства – импортеры зерна, например, Египет.
Дипломатический источник сообщил The Times, что Трасс якобы поддержала отправку военных кораблей королевского флота Великобритании для сопровождения грузовых судов из Одессы. В то же время другой западный чиновник признал в комментарии изданию, что РФ должна согласовать эту операцию, поскольку "попытка сделать это без согласия России повысит риск инцидента".
Представитель правительства Соединенного Королевства сообщил 24 мая, что власти Великобритании пока не рассматривают возможность отправки военных кораблей королевского флота в Черное море. По его словам, Лондон продолжит "интенсивно работать с международными партнерами, чтобы искать пути экспорта зерна из Украины".
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.