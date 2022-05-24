Президент Эстонии сообщил о росте поддержки в Европе военно-морской операции по экспорту зерна из Украины

Об этом в интервью Bloomberg, опубликованном 24 мая, на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал президент Эстонии Алар Карис.

Из-за блокирования Россией украинских портов Украина не может проэкспортировать весь объем зерна, а лишь пятую его часть наземными путями.

Карис рассказал, что добивался военно-морского сопровождения зерновых грузов, но "не все были уверены, что это хорошая идея", поскольку это "может привести к эскалации войны в Черном море, но похоже, это сработает".

По словам Кариса, к проведению операции, вероятно, присоединятся Великобритания и некоторые другие страны, потому что мир столкнется с гуманитарным кризисом, "если зерно не будет вывозиться из страны".

Президент Эстонии, говоря о потенциальной защите грузовых кораблей, отметил, что "это не обязательно операция НАТО, но, скажем так, стран НАТО".

The Times писал, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе встречи в Лондоне 23 мая с главой МИД Великобритании Лиз Трасс обсуждал создание "защитного коридора" из одесского порта. В "коалицию желающих", по его словам, могут войти некоторые страны НАТО и государства – импортеры зерна, например, Египет.

Дипломатический источник сообщил The Times, что Трасс якобы поддержала отправку военных кораблей королевского флота Великобритании для сопровождения грузовых судов из Одессы. В то же время другой западный чиновник признал в комментарии изданию, что РФ должна согласовать эту операцию, поскольку "попытка сделать это без согласия России повысит риск инцидента".

Представитель правительства Соединенного Королевства сообщил 24 мая, что власти Великобритании пока не рассматривают возможность отправки военных кораблей королевского флота в Черное море. По его словам, Лондон продолжит "интенсивно работать с международными партнерами, чтобы искать пути экспорта зерна из Украины".