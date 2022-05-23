Против России до сих пор не введены максимальные санкции, которые должен увидеть каждый агрессор – Зеленский

Зеленский высказал мнение, что если бы объединение демократического мира, которое произошло сейчас, было в 2014 году, полномасштабная война не началась бы.

"Дамы и господа, не ждите роковых выстрелов, не ждите применения Россией специального оружия – биологического, химического, или, не дай бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатление, что якобы мир не будет оказывать достаточное сопротивление. Защищайте сразу свободу по максимуму и нормальный, полезный для всех порядок в мире. Вот какими должны быть санкции – максимальными, чтобы Россия и каждый другой потенциальный агрессор, который хочет пойти жестокой войной, знали, к чему это сразу приведет", – заявил Зеленский.

Он сказал, что такие санкции против России до сих пор не ввели.

"А они должны быть. Эмбарго на российскую нефть. Полная блокировка российских банков – без исключений, всех. Полный отказ от российского IT-сектора. Полное прекращение торговли с агрессором. Это должен быть такой прецедент санкционного давления, который еще десятилетиями будет работать на поддержание мира. Нужно создать прецедент полного выхода всех иностранных бизнесов с российского рынка, чтобы их бренды не ассоциировались с военными преступлениями, чтобы их офисы, счета, товары не использовались военными преступниками в их кровавых интересах. Ценности должны иметь значение", – добавил Зеленский.

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