Против России до сих пор не введены максимальные санкции, которые должен увидеть каждый агрессор – Зеленский

Зеленский высказал мнение, что если бы объединение демократического мира, которое произошло сейчас, было в 2014 году, полномасштабная война не началась бы.
"Дамы и господа, не ждите роковых выстрелов, не ждите применения Россией специального оружия – биологического, химического, или, не дай бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатление, что якобы мир не будет оказывать достаточное сопротивление. Защищайте сразу свободу по максимуму и нормальный, полезный для всех порядок в мире. Вот какими должны быть санкции – максимальными, чтобы Россия и каждый другой потенциальный агрессор, который хочет пойти жестокой войной, знали, к чему это сразу приведет", – заявил Зеленский.
Он сказал, что такие санкции против России до сих пор не ввели.
"А они должны быть. Эмбарго на российскую нефть. Полная блокировка российских банков – без исключений, всех. Полный отказ от российского IT-сектора. Полное прекращение торговли с агрессором. Это должен быть такой прецедент санкционного давления, который еще десятилетиями будет работать на поддержание мира. Нужно создать прецедент полного выхода всех иностранных бизнесов с российского рынка, чтобы их бренды не ассоциировались с военными преступлениями, чтобы их офисы, счета, товары не использовались военными преступниками в их кровавых интересах. Ценности должны иметь значение", – добавил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме того, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
11 мая издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.