Зеленский подписал закон о процедуре конфискации активов россиян

В Офисе президента отметили, что закон устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – заявил президент.

Закон определяет, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет Министерство юстиции. Административное судопроизводство по делам о применении санкций посредством взыскания активов будет осуществлять Высший антикоррупционный суд.