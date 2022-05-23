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Зеленский подписал закон о процедуре конфискации активов россиян

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Зеленский подписал закон 23 мая
Зеленский подписал закон 23 мая
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2257-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц". Об этом сообщила пресс-служба главы государства 23 мая.

В Офисе президента отметили, что закон устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – заявил президент.

Закон определяет, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет Министерство юстиции. Административное судопроизводство по делам о применении санкций посредством взыскания активов будет осуществлять Высший антикоррупционный суд.

Контекст:

Рада приняла этот закон 21 апреля. Нормативный акт упрощает процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников и может помочь в конфискации активов главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в пользу Украины, сообщали в "Слуге народа".

Зеленский ветировал этот закон 5 мая. В Офисе президента объясняли, что принятый Радой в апреле нормативный акт содержал положения, которые противоречат Конституции Украины (в нем не было четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяться действие санкций), а также наделял Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции новыми полномочиями, которые выходят за пределы компетенции НАПК.

12 мая парламент поддержал закон с предложениями президента.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, закон, война России против Украины, конфискация
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