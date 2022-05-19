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Европарламент призвал ЕС помочь восстановлению Украины за счет конфискованных активов российских бизнесменов

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Депутаты Европарламента призывают ЕС возглавить создание трастового фонда солидарности с Украиной
Депутаты Европарламента призывают ЕС возглавить создание трастового фонда солидарности с Украиной
Фото: depositphotos.com

Европарламент 19 мая принял резолюцию, в которой призвал финансировать ликвидацию последствий войны в Украине, в частности, конфискованными активами российских бизнесменов. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

В резолюции говорится, что война и санкции против России и Беларуси сказываются на постпандемическом восстановлении экономики Евросоюза и представляют серьезную угрозу для восстановления ЕС.

По мнению евродепутатов, последствия войны не могут быть покрыты существующими финансовыми инструментами ЕС. Поэтому они призвали к введению налога на сверхприбыль для энергетических компаний, аресту и конфискации активов российских бизнесменов и дополнительной гибкости в бюджете ЕС.

"Многолетняя финансовая программа должна быть пересмотрена, правила государственной помощи должны применяться более гибко, уровень гарантии ЕС в программе InvestEU должен быть повышен, а комиссия должна быть готова предлагать новые программы, если это будет необходимым. Депутаты Европарламента также призывают ЕС возглавить создание трастового фонда солидарности с Украиной", – говорится в сообщении.

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Европарламент, помощь, Европейский союз, война России против Украины, финансы, конфискация
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