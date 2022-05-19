Европарламент призвал ЕС помочь восстановлению Украины за счет конфискованных активов российских бизнесменов

В резолюции говорится, что война и санкции против России и Беларуси сказываются на постпандемическом восстановлении экономики Евросоюза и представляют серьезную угрозу для восстановления ЕС.

По мнению евродепутатов, последствия войны не могут быть покрыты существующими финансовыми инструментами ЕС. Поэтому они призвали к введению налога на сверхприбыль для энергетических компаний, аресту и конфискации активов российских бизнесменов и дополнительной гибкости в бюджете ЕС.

"Многолетняя финансовая программа должна быть пересмотрена, правила государственной помощи должны применяться более гибко, уровень гарантии ЕС в программе InvestEU должен быть повышен, а комиссия должна быть готова предлагать новые программы, если это будет необходимым. Депутаты Европарламента также призывают ЕС возглавить создание трастового фонда солидарности с Украиной", – говорится в сообщении.