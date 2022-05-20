Украина предлагает партнерам создать механизм выплат компенсаций пострадавшим в результате войны. Фонд будет наполняться за счет РФ – Зеленский

"Мы работаем над тем, чтобы Россия так или иначе компенсировала все, что она уничтожила в Украине. Каждый сожженный дом. Каждую разрушенную школу, разрушенную больницу. Каждый взорванный дом культуры и объект инфраструктуры. Каждое уничтоженное предприятие. Каждый остановленный бизнес, каждую потерянную гривну – людьми, предприятиями, общинами и государством. Российские деньги как компенсация должны дойти до каждого человека, семьи, пострадавшего бизнеса. Конечно, российское государство не признает даже того, что оно является агрессором. Но его признание и не нужно", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина предлагает Западу законным способом признать, что Россия должна понести ответственность за совершенные ею преступления.

"Зло должно получить ответ и знать, что будет наказано. Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий России сможет получить компенсацию всех потерь. На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию", – продолжил Зеленский.

По словам президента, Украина предлагает партнерам стать учредителями такого фонда и участниками специальной международной комиссии, которая будет рассматривать обращения физических и юридических лиц.

"Понятно, что выполнение этой задачи не будет простым. Но на самом деле уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)