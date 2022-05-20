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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина предлагает партнерам создать механизм выплат компенсаций пострадавшим в результате войны. Фонд будет наполняться за счет РФ – Зеленский

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Зеленский: Дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов уже началась
Зеленский: Дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов уже началась
Фото: president.gov.ua

Украина предложила международным партнерам создать механизм выплат компенсаций всем пострадавшим в результате войны, которую Россия ведет против Украины. Об этом глава Украинского государства Владимир Зеленский сообщил в своем обращении 20 мая, текст приводит сайт президента.

"Мы работаем над тем, чтобы Россия так или иначе компенсировала все, что она уничтожила в Украине. Каждый сожженный дом. Каждую разрушенную школу, разрушенную больницу. Каждый взорванный дом культуры и объект инфраструктуры. Каждое уничтоженное предприятие. Каждый остановленный бизнес, каждую потерянную гривну – людьми, предприятиями, общинами и государством. Российские деньги как компенсация должны дойти до каждого человека, семьи, пострадавшего бизнеса. Конечно, российское государство не признает даже того, что оно является агрессором. Но его признание и не нужно", – сказал Зеленский. 

По его словам, Украина предлагает Западу законным способом признать, что Россия должна понести ответственность за совершенные ею преступления. 

"Зло должно получить ответ и знать, что будет наказано. Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий России сможет получить компенсацию всех потерь. На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию", – продолжил Зеленский. 

По словам президента, Украина предлагает партнерам стать учредителями такого фонда и участниками специальной международной комиссии, которая будет рассматривать обращения физических и юридических лиц. 

"Понятно, что выполнение этой задачи не будет простым. Но на самом деле уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

В начале масштабной войны РФ против Украины Евросоюз и его союзники заморозили около $300 миллиардов валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Зеленский, война России против Украины, активы, выплаты, инфраструктура, конфискация, компенсация
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