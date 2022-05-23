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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Десне завершили разбор завалов, под обломками нашли тела 87 человек – Зеленский

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Зеленский: Мое утро начинается с того, сколько людей мы потеряли за ночь
Зеленский: Мое утро начинается с того, сколько людей мы потеряли за ночь
Фото: ЕРА

В результате ракетного удара РФ по поселку Десна в Черниговской области погибло 87 человек. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме 23 мая. Трансляция велась на YouTube-канале in time Ukraine.

Зеленский сообщил об этом в ответ на вопрос о том, каким он видит будущее Украины. 

"Скажу откровенно, как президент воюющего государства. Мы думаем, какой Украина будет сегодня. Потому что мое утро начинается с того, сколько людей мы потеряли за ночь. Знаете, сегодня мы закончили работы на Десне. К сожалению, статистика такова: сегодня на Десне под обломками 87 жертв. 87 трупов, убитых, жизней. Жизней! А вы знаете, что такое жизни – это и есть будущее. То есть без этих людей уже будет будущее Украины", – сказал президент.

По Десне российские оккупанты нанесли ракетный удар утром 17 мая, сообщал глава ОВА Вячеслав Чаус. Изначально в ГСЧС информировали о восьми погибших и 12 раненых. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до 11.

Какой объект оккупанты поразили, ранее не сообщалось. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Telegram, что речь о воинской части (рядом с поселком расположен учебный центр Вооруженных сил Украины "Десна"). 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Антон Геращенко, Черниговская область, жертвы, Владимир Зеленский, война России против Украины, погибшие, Вячеслав Чаус, российские оккупанты
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