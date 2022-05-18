Число погибших в результате удара по Десне увеличилось – ГСЧС

Об этом Общественному сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
По информации ГСЧС на 17.00 17 мая, число погибших составляло 11 человек, раненых – 14.
По Десне российские оккупанты нанесли ракетный удар утром во вторник, сообщал глава ОВА Вячеслав Чаус. В ГСЧС информировали о восьми погибших и 12 раненых.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.