Число погибших в результате удара по Десне увеличилось – ГСЧС

В ГСЧС сообщили о числе погибших в результате удара по Десне Фото: ДСНС України / Facebook (иллюстративное)

Об этом Общественному сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС на 17.00 17 мая, число погибших составляло 11 человек, раненых – 14.

По Десне российские оккупанты нанесли ракетный удар утром во вторник, сообщал глава ОВА Вячеслав Чаус. В ГСЧС информировали о восьми погибших и 12 раненых.

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