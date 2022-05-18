Россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области, а также территорию РФ – Госпогранслужба Украины

"После обеда от вражеского огня пострадали дома дачного массива в окрестностях одного из приграничных населенных пунктов в Шосткинском районе Сумской области. Также зафиксирован минометный обстрел приграничья в Городнянском районе Черниговской области", – говорится в сообщении.
По данным Госпогранслужбы, в районе дач взорвалось около 20 мин, которые были выпущены со стороны приграничного села Зерново Брянской области РФ.
"Этот обстрел сопровождался стрельбой из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронетехники", – отметили украинские пограничники.
Также 17 мая пограничники зафиксировали "семь случаев применения рашистами оружия на участке границы с Украиной в пределах Сумской области и в двух случаях обстреливали Черниговскую область, в том числе велись минометные обстрелы украинской территории со стороны российского села Локоть, откуда вчера пытались зайти вражеские диверсанты в Сумской области, но наткнулись на сопротивление пограничников и отступили".
"В двух случаях рашисты вели стрельбу по приграничной территории своей страны", – рассказали в ГПСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сумскую и Черниговскую область освободили от российских оккупантов в начале апреля.
В ночь на 18 мая в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал активность оккупантовна границе с двумя украинскими регионами. "Специфическая диверсионная активность в приграничных районах Украины – это не просто создание напряжения для нашего государства, не просто испытание наших сил. Это своеобразная попытка компенсации русской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны", – сказал президент.