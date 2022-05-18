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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области, а также территорию РФ – Госпогранслужба Украины

Взорвалось около 20 мин, отметили в ГПСУ
Взорвалось около 20 мин, отметили в ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

17 мая российские оккупанты обстреливали приграничную территорию Украины из минометов и бронетехники, проинформировала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"После обеда от вражеского огня пострадали дома дачного массива в окрестностях одного из приграничных населенных пунктов в Шосткинском районе Сумской области. Также зафиксирован минометный обстрел приграничья в Городнянском районе Черниговской области", – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, в районе дач взорвалось около 20 мин, которые были выпущены со стороны приграничного села Зерново Брянской области РФ.

"Этот обстрел сопровождался стрельбой из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронетехники", – отметили украинские пограничники.

Также 17 мая пограничники зафиксировали "семь случаев применения рашистами оружия на участке границы с Украиной в пределах Сумской области и в двух случаях обстреливали Черниговскую область, в том числе велись минометные обстрелы украинской территории со стороны российского села Локоть, откуда вчера пытались зайти вражеские диверсанты в Сумской области, но наткнулись на сопротивление пограничников и отступили".

"В двух случаях рашисты вели стрельбу по приграничной территории своей страны", – рассказали в ГПСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сумскую и Черниговскую область освободили от российских оккупантов в начале апреля.

В ночь на 18 мая в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал активность оккупантовна границе с двумя украинскими регионами. "Специфическая диверсионная активность в приграничных районах Украины – это не просто создание напряжения для нашего государства, не просто испытание наших сил. Это своеобразная попытка компенсации русской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны", – сказал президент.

Теги: Россия, война, Сумская область, граница, Госпогранслужба, ГПСУ, Черниговская область, бронетехника, обстрелы, война России против Украины
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