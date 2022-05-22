Оккупанты вновь обстреляли Черниговскую область с территории РФ – оперативное командование "Север"

"Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской области. Сегодня около 15.45 наблюдатели зафиксировали шесть "приходов" с территории России, вероятно, из АГС в район населенного пункта Сеньковка", – говорится в сообщении.
Потерь среди личного состава и техники украинских военных нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.