Оккупанты вновь обстреляли Черниговскую область с территории РФ – оперативное командование "Север"

"Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской области. Сегодня около 15.45 наблюдатели зафиксировали шесть "приходов" с территории России, вероятно, из АГС в район населенного пункта Сеньковка", – говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники украинских военных нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)