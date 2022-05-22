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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вновь обстреляли Черниговскую область с территории РФ – оперативное командование "Север"

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Среди украинских военных потерь не было
Среди украинских военных потерь не было
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

Российские оккупанты 22 мая вновь обстреляли Черниговскую область с территории РФ. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Север" в Facebook.

"Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской области. Сегодня около 15.45 наблюдатели зафиксировали шесть "приходов" с территории России, вероятно, из АГС в район населенного пункта Сеньковка", – говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники украинских военных нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2152160038298116

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Черниговская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины
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