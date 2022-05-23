Оккупанты использовали более 350 заложников в Черниговской области как живой щит – Офис генпрокурора

В ведомстве отметили, что в село для фиксации военных преступлений российских оккупантов приехали прокуроры Черниговской областной прокуратуры совместно с экспертами Офиса прокурора Международного уголовного суда.
Следствие предварительно установило, что с 3-го по 31 марта в подвале местной школы площадью 197 м² оккупанты удерживали более 350 мирных жителей.
"Фактически удерживаемых в подвале людей использовали как живой щит, поскольку помещение школы было "штабом оккупантов", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Там были пожилые люди, 77 детей, среди которых пять младенцев. Самому младшему из заложников было 1,5 месяца, самому старшему – 93 года. Из-за отсутствия пространства, санитарных условий, доступа к воздуху, пище и воде за это время там умерли 10 пожилых людей.
Также правоохранители выяснили, что россияне расстреляли семь жителей Ягодного.
Из 180 домов населенного пункта 148 повреждены, 16 разрушены до основания. Кроме того, очевидцы рассказали, что во время оккупации российские военные грабили дома жителей села. Они забирали стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники и другие ценные вещи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую область с российской территории.
О том, что в Ягодном оккупанты согнали жителей села в небольшой подвал школы и держали там несколько недель, сообщил 4 апреля в Facebook глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он предварительно писал, что россияне удерживали в подвале "более 150 человек одновременно".
21 апреля о трагедии этого села говорил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Португалии.
19 мая в Госбюро расследований сообщили, что начали документировать преступления оккупантов в Черниговской области, в том числе в селе Ягодное.