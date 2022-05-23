Оккупанты использовали более 350 заложников в Черниговской области как живой щит – Офис генпрокурора

Среди заложников оккупантов было 77 детей, в том числе пять младенцев Фото: gp.gov.ua

В ведомстве отметили, что в село для фиксации военных преступлений российских оккупантов приехали прокуроры Черниговской областной прокуратуры совместно с экспертами Офиса прокурора Международного уголовного суда.

Следствие предварительно установило, что с 3-го по 31 марта в подвале местной школы площадью 197 м² оккупанты удерживали более 350 мирных жителей.

"Фактически удерживаемых в подвале людей использовали как живой щит, поскольку помещение школы было "штабом оккупантов", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Там были пожилые люди, 77 детей, среди которых пять младенцев. Самому младшему из заложников было 1,5 месяца, самому старшему – 93 года. Из-за отсутствия пространства, санитарных условий, доступа к воздуху, пище и воде за это время там умерли 10 пожилых людей.

Также правоохранители выяснили, что россияне расстреляли семь жителей Ягодного.

Из 180 домов населенного пункта 148 повреждены, 16 разрушены до основания. Кроме того, очевидцы рассказали, что во время оккупации российские военные грабили дома жителей села. Они забирали стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники и другие ценные вещи.

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