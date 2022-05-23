Украина остановила и ценой тысяч жизней оттесняет армию РФ. Это не нужно было бы делать, если бы к нам прислушались в прошлом году – Зеленский

Зеленский: Недопущение войны было бы гарантированным, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием Фото: ЕРА

Об этом президент заявил 23 мая в ходе выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе по видеосвязи, обращение транслировалось на канале in time Ukraine.

"У нас есть устав ООН со всеми подразделениями организации, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВТО, много других важных институций, но достаточно ли их, чтобы реагировать на то, с чем мы столкнулись? И можно ли сейчас обойтись попыткой адаптировать эти институции под современные вызовы? Точно нет. Нужно менять подход. Не реагировать, а действовать. И действовать превентивно. И не только адаптировать под новые реалии то, что имеем, а создавать новые инструменты, новые прецеденты", – сказал Зеленский.

Он призвал посмотреть на действия Украины.

"Мы создали исторический прецедент смелости, не став слушать тех, кто говорил, что наша оборона не продержится дольше нескольких дней. Мы остановили российскую армию, которую называли второй в мире. И ценой тяжелых боев и тысяч жизней постепенно оттесняем оккупантов с нашей земли. Но пришлось ли бы нам это делать, если бы еще в прошлом году к нам прислушались и применили к РФ справедливые, превентивные – весь спектр – санкции, которые способны сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответ – нет. Недопущение войны было бы гарантированным, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием", – добавил он.

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