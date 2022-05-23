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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина остановила и ценой тысяч жизней оттесняет армию РФ. Это не нужно было бы делать, если бы к нам прислушались в прошлом году – Зеленский

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Зеленский: Недопущение войны было бы гарантированным, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием
Зеленский: Недопущение войны было бы гарантированным, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский призывает мировое сообщество превентивно действовать в отношении агрессоров.

Об этом президент заявил 23 мая в ходе выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе по видеосвязи, обращение транслировалось на канале in time Ukraine. 

"У нас есть устав ООН со всеми подразделениями организации, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВТО, много других важных институций, но достаточно ли их, чтобы реагировать на то, с чем мы столкнулись? И можно ли сейчас обойтись попыткой адаптировать эти институции под современные вызовы? Точно нет. Нужно менять подход. Не реагировать, а действовать. И действовать превентивно. И не только адаптировать под новые реалии то, что имеем, а создавать новые инструменты, новые прецеденты", – сказал Зеленский. 

Он призвал посмотреть на действия Украины. 

"Мы создали исторический прецедент смелости, не став слушать тех, кто говорил, что наша оборона не продержится дольше нескольких дней. Мы остановили российскую армию, которую называли второй в мире. И ценой тяжелых боев и тысяч жизней постепенно оттесняем оккупантов с нашей земли. Но пришлось ли бы нам это делать, если бы еще в прошлом году к нам прислушались и применили к РФ справедливые, превентивные – весь спектр – санкции, которые способны сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответ – нет. Недопущение войны было бы гарантированным, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины неоднократно призывал Запад ввести превентивные санкции против России еще до начала полномасштабного вторжения и, по его же словам, спорил из-за этого с одним из европейских политиков. 

"Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю: "Хорошо, введите сегодня санкции". Мне говорят: "Мы применим санкции, если будет война". Я говорю: "Хорошо, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Так чего же вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как будет бомбардировка, или когда будут стрелять по нашему государству, или если у нас больше не будет границ, не будет экономики, будут оккупированы части нашего государства. Зачем нам тогда эти санкции?" Когда вы спрашиваете, что можно сделать? Можно сделать многое. Можем даже дать список. Главное – желание", – рассказывал Зеленский 19 февраля

Россия полномасштабно вторглась в Украину в ночь на 24 февраля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Всемирный экономический форум, санкции, Давос, ОБСЕ, вторжение, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, война России против Украины
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