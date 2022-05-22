ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда о санкциях: Нужно, чтобы война перестала быть выгодной для России и стала для нее угрозой

Дуда: Я обращаюсь к тем, у кого на сегодня еще есть сомнения по поводу санкций: забудьте про business as usual
Дуда: Я обращаюсь к тем, у кого на сегодня еще есть сомнения по поводу санкций: забудьте про business as usual
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда призвал ввести шестой пакет санкций Евросоюза против России. Он считает, что это поможет остановить Россию в войне против Украины. Об этом Дуда сказал 22 мая в Киеве во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Дуда подчеркнул, что шестой пакет санкций ЕС против России должен быть введен.

"Я обращаюсь к тем, у кого на сегодня еще есть сомнения: забудьте про business as usual. Мы понимаем, что есть те, кто имеет проблемы с диверсификацией поставок и на их рынке доминируют российские поставки. Надо искать решение этой проблемы, мы должны найти способ сдерживания России. Нужно, чтобы эта война перестала быть выгодной для России и стала угрозой для нее самой. Я считаю, что только тогда Россия остановится", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ, которая открыто напала на Украину. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

16 мая по итогам заседания Совета ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, газ, санкции, нефть, эмбарго, Анджей Дуда, война России против Украины
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