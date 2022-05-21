Германия и Катар договорились об энергетическом партнерстве, чтобы диверсифицировать поставки из РФ

Соглашение о партнерстве в Берлине подписали министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааб и министр экономики Германии Роберт Хабек. Оно предусматривает регулярные встречи между властями обеих стран и создание рабочей группы, занимающейся развитием торговых отношений в области СПГ и водорода, а также группу, посвященную возобновляемым источникам энергии.
Канцлер Германии Олаф Шольц позже на совместной пресс-конференции с эмиром Катара заявил, что Катар, как один из крупнейших в мире экспортеров СПГ, будет играть центральную роль в стратегии Германии по диверсификации от российского импорта.
Как отмечают источники Reuters, соглашение пока не означает, что будут заключены долгосрочные сделки по СПГ. По их словам, эти переговоры столкнутся с трудностями, поскольку Берлин не хочет соглашаться на условия Катара по подписанию соглашений сроком не менее 20 лет, чтобы обеспечить огромные объемы СПГ, необходимые Германии для снижения своей зависимости от российского газа.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США, Канада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей. Страны ЕС сейчас обсуждают введение нефтяного эмбарго.
Германия сильно зависит от импорта российского газа, поэтому призывы ввести газовое эмбарго против РФ вызывают неоднозначную реакцию в ФРГ, отмечает "Немецкая волна". По последним данным минэкономики, зависимость Германии от российского газа после нападения РФ на Украину сократилась с 55% до 35%.
СМИ сообщали, что Германия также готовится к возможной внезапной остановке поставок российского газа, разрабатывая экстренный пакет, который может включать контроль над критически важными компаниями.