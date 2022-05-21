Германия и Катар договорились об энергетическом партнерстве, чтобы диверсифицировать поставки из РФ

Соглашение о партнерстве в Берлине подписали министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааб и министр экономики Германии Роберт Хабек. Оно предусматривает регулярные встречи между властями обеих стран и создание рабочей группы, занимающейся развитием торговых отношений в области СПГ и водорода, а также группу, посвященную возобновляемым источникам энергии.

Канцлер Германии Олаф Шольц позже на совместной пресс-конференции с эмиром Катара заявил, что Катар, как один из крупнейших в мире экспортеров СПГ, будет играть центральную роль в стратегии Германии по диверсификации от российского импорта.

Как отмечают источники Reuters, соглашение пока не означает, что будут заключены долгосрочные сделки по СПГ. По их словам, эти переговоры столкнутся с трудностями, поскольку Берлин не хочет соглашаться на условия Катара по подписанию соглашений сроком не менее 20 лет, чтобы обеспечить огромные объемы СПГ, необходимые Германии для снижения своей зависимости от российского газа.