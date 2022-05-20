Доходы России от продажи газа в Европу выросли вдвое и в 2022 году составят $100 млрд – СМИ

Из-за повышения цен на энергоносители, по оценке Citigroup, прогнозируемые газовые доходы России в 2022 году вырастут почти вдвое. Это при том, что в 2021 году цены на топливо "уже были высокими", отмечает издание.

По расчетам профессора парижского Института политических исследований Тьерри Броса, опрошенного газетой, страны Евросоюза, несмотря на санкции и обещания ввести эмбарго, платят компании "Газпром" $200 млн ежедневно.

Подробный план по энергонезависимости, который Европейская комиссия представила 18 мая, должен позволить странам Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из РФ к 2027 году.