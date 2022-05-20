ГОРДОН
 
 
МИР

Доходы России от продажи газа в Европу выросли вдвое и в 2022 году составят $100 млрд – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рост цен на газ компенсировал России введенные санкции
Рост цен на газ компенсировал России введенные санкции
Фото: ЕРА

Доходы России от продажи газа странам Европы по итогам 2022 года составят $100 млрд, о таком прогнозе американской финансовой группы Citigroup 19 мая написала французская газета Les Echos.

Из-за повышения цен на энергоносители, по оценке Citigroup, прогнозируемые газовые доходы России в 2022 году вырастут почти вдвое. Это при том, что в 2021 году цены на топливо "уже были высокими", отмечает издание.

По расчетам профессора парижского Института политических исследований Тьерри Броса, опрошенного газетой, страны Евросоюза, несмотря на санкции и обещания ввести эмбарго, платят компании "Газпром" $200 млн ежедневно. 

Подробный план по энергонезависимости, который Европейская комиссия представила 18 мая, должен позволить странам Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из РФ к 2027 году. 

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал искать пути отказа от российских нефти и газа.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) публично отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

В то же время уже 20 компаний из Европы открыли счета, чтобы оплачивать в рублях поставки газа из России, об этом 12 мая, ссылаясь на информированный источник, сообщило агентство Bloomberg. Еще 14 клиентов российского "Газпрома", по словам источника, запросили необходимые документы для открытия счета в валюте РФ.

Теги: Газпром, газ, Европейский союз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть" G
Дмитрий ГОРДОН
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж G
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (543071)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (360949)
3
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (76618)
4
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (29780)
5
"Это просто ужас", "Срамота". Волочкова в купальнике возмутила сеть новым шпагатом. Фото (25645)
6
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев (17455)
7
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям (16428)
8
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами (15690)
 
 
 
 