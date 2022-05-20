Доходы России от продажи газа в Европу выросли вдвое и в 2022 году составят $100 млрд – СМИ

Из-за повышения цен на энергоносители, по оценке Citigroup, прогнозируемые газовые доходы России в 2022 году вырастут почти вдвое. Это при том, что в 2021 году цены на топливо "уже были высокими", отмечает издание.
По расчетам профессора парижского Института политических исследований Тьерри Броса, опрошенного газетой, страны Евросоюза, несмотря на санкции и обещания ввести эмбарго, платят компании "Газпром" $200 млн ежедневно.
Подробный план по энергонезависимости, который Европейская комиссия представила 18 мая, должен позволить странам Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из РФ к 2027 году.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал искать пути отказа от российских нефти и газа.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) публично отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.
В то же время уже 20 компаний из Европы открыли счета, чтобы оплачивать в рублях поставки газа из России, об этом 12 мая, ссылаясь на информированный источник, сообщило агентство Bloomberg. Еще 14 клиентов российского "Газпрома", по словам источника, запросили необходимые документы для открытия счета в валюте РФ.