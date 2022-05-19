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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС представил подробный план по снижению зависимости от российских нефти и газа до 2027 года

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Урсула фон дер Ляйен: Путинская война показала, насколько Европа уязвима
Урсула фон дер Ляйен: Путинская война показала, насколько Европа уязвима
Фото: EPA

Европейская комиссия представила план энергетической независимости, который позволит Европе отказаться от российских нефти и газа к 2027 году. Он обойдется более чем в €200 млрд, сообщила 18 мая глава комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, нападение на Украину заставило Европу значительно сократить сроки отказа от российских поставок. До войны речь шла только о запрете контрактов с "Газпромом" после 2050 года. Теперь этот план рассчитан до 2027 года и предусматривает конкретные меры. 

Первое – увеличение экспорта газа из других стран, чтобы заменить 155 млрд м³ газа, получаемых сейчас из РФ.

Второе – Еврокомиссия намерена быстрее внедрять возобновляемые источники энергии, для этого предлагается обязать с 2025 года устанавливать солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах. Газовые бойлеры будут ускоренно заменять тепловыми насосами, а строительство ветряных генераторов на суше и в море – одобряться по ускоренной программе.

Третья мера касается усиления мер энергосбережения, по плану они должны сократить потребление еще на 13%.

Для реализации плана необходимо более €200 млрд. Еврокомиссия предложила, чтобы страны – члены ЕС перенаправили дополнительные инвестиции из фонда восстановления ЕС после COVID-19. 

"Путинская война дестабилизировала мировой рынок энергоносителей и показала, насколько мы уязвимы, когда полагаемся на Россию как на поставщика ископаемого топлива. Мы обязаны как можно быстрее снизить зависимость от России. И мы можем это сделать", – сказала Урсула фон дер Ляйен, представляя план.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

6 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что Еврокомиссия уже разработала план для быстрого избавления российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

Теги: Газпром, Еврокомиссия, энергетика, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз, российский газ
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