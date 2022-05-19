ЕС представил подробный план по снижению зависимости от российских нефти и газа до 2027 года

По ее словам, нападение на Украину заставило Европу значительно сократить сроки отказа от российских поставок. До войны речь шла только о запрете контрактов с "Газпромом" после 2050 года. Теперь этот план рассчитан до 2027 года и предусматривает конкретные меры.
Первое – увеличение экспорта газа из других стран, чтобы заменить 155 млрд м³ газа, получаемых сейчас из РФ.
Второе – Еврокомиссия намерена быстрее внедрять возобновляемые источники энергии, для этого предлагается обязать с 2025 года устанавливать солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах. Газовые бойлеры будут ускоренно заменять тепловыми насосами, а строительство ветряных генераторов на суше и в море – одобряться по ускоренной программе.
Третья мера касается усиления мер энергосбережения, по плану они должны сократить потребление еще на 13%.
Для реализации плана необходимо более €200 млрд. Еврокомиссия предложила, чтобы страны – члены ЕС перенаправили дополнительные инвестиции из фонда восстановления ЕС после COVID-19.
"Путинская война дестабилизировала мировой рынок энергоносителей и показала, насколько мы уязвимы, когда полагаемся на Россию как на поставщика ископаемого топлива. Мы обязаны как можно быстрее снизить зависимость от России. И мы можем это сделать", – сказала Урсула фон дер Ляйен, представляя план.
Our proposals are addressing Europe's energy security, our defence and support to Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022
We must now reduce as rapidly as possible our reliance on Russia in energy.
We can.
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После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
6 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что Еврокомиссия уже разработала план для быстрого избавления российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.