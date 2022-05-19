ЕС представил подробный план по снижению зависимости от российских нефти и газа до 2027 года

По ее словам, нападение на Украину заставило Европу значительно сократить сроки отказа от российских поставок. До войны речь шла только о запрете контрактов с "Газпромом" после 2050 года. Теперь этот план рассчитан до 2027 года и предусматривает конкретные меры.

Первое – увеличение экспорта газа из других стран, чтобы заменить 155 млрд м³ газа, получаемых сейчас из РФ.

Второе – Еврокомиссия намерена быстрее внедрять возобновляемые источники энергии, для этого предлагается обязать с 2025 года устанавливать солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах. Газовые бойлеры будут ускоренно заменять тепловыми насосами, а строительство ветряных генераторов на суше и в море – одобряться по ускоренной программе.

Третья мера касается усиления мер энергосбережения, по плану они должны сократить потребление еще на 13%.

Для реализации плана необходимо более €200 млрд. Еврокомиссия предложила, чтобы страны – члены ЕС перенаправили дополнительные инвестиции из фонда восстановления ЕС после COVID-19.

"Путинская война дестабилизировала мировой рынок энергоносителей и показала, насколько мы уязвимы, когда полагаемся на Россию как на поставщика ископаемого топлива. Мы обязаны как можно быстрее снизить зависимость от России. И мы можем это сделать", – сказала Урсула фон дер Ляйен, представляя план.

Our proposals are addressing Europe's energy security, our defence and support to Ukraine.



We must now reduce as rapidly as possible our reliance on Russia in energy.



We can.

https://t.co/SF640dlGl6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022