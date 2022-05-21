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Россия остановила поставки газа в Финляндию

Финляндия начала поставлять газ из других источников
Финляндия начала поставлять газ из других источников
Фото: depositphotos.com

Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Финляндию. Об этом государственная компания и оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid Finland сообщила 21 мая.

"Поставки газа через точку входа Иматра были прекращены 21 мая", – говорится в релизе. 

Иматра – точка входа российского газа в Финляндию, отмечает Reuters

Gasgrid Finland сообщила, что поставляет сейчас своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector. 

"В настоящее время газовая система находится в балансе", – подчеркивается в релизе.

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить в рублях.

17 мая Gasum заявила, что отказывается переходить на оплату газа в рублях по требованию России и намерена оспорить это в арбитраже.

Эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония и Финляндия договорились о совместной аренде плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), чтобы гарантировать поставки газа в обе страны.

Как сообщало агентство Reuters, Финляндия импортирует большую часть своего газа из России, но на газ приходится лишь около 5% ее годового потребления энергии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, газ, Финляндия, российский газ, природный газ
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