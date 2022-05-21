Россия остановила поставки газа в Финляндию

"Поставки газа через точку входа Иматра были прекращены 21 мая", – говорится в релизе.

Иматра – точка входа российского газа в Финляндию, отмечает Reuters.

Gasgrid Finland сообщила, что поставляет сейчас своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector.

"В настоящее время газовая система находится в балансе", – подчеркивается в релизе.

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить в рублях.

17 мая Gasum заявила, что отказывается переходить на оплату газа в рублях по требованию России и намерена оспорить это в арбитраже.

Эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония и Финляндия договорились о совместной аренде плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), чтобы гарантировать поставки газа в обе страны.