Россия прекратит поставки газа в Финляндию 21 мая

В компании отметили, что с завтрашнего дня и в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector. Автозаправочные станции Gasum в зоне газораспределения продолжат работу в обычном режиме.
"Очень прискорбно, что поставки природного газа по нашему контракту на поставку теперь будут прекращены. Однако мы тщательно готовились к этой ситуации, и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить газом всех наших клиентов в ближайшие месяцы", – прокомментировал генеральный директор Gasum Мика Вильянен.
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить в рублях.
17 мая Gasum заявила, что отказывается переходить на оплату газа в рублях по требованию России и намерена оспорить это в арбитраже.
Эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония и Финляндия договорились о совместной аренде плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), чтобы гарантировать поставки газа в обе страны.
Как сообщало агентство Reuters, Финляндия импортирует большую часть своего газа из России, но на газ приходится лишь около 5% ее годового потребления энергии.