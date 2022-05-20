Россия прекратит поставки газа в Финляндию 21 мая

Финляндская Gasum заявила, что будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector Фото: depositphotos.com

В компании отметили, что с завтрашнего дня и в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector. Автозаправочные станции Gasum в зоне газораспределения продолжат работу в обычном режиме.

"Очень прискорбно, что поставки природного газа по нашему контракту на поставку теперь будут прекращены. Однако мы тщательно готовились к этой ситуации, и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить газом всех наших клиентов в ближайшие месяцы", – прокомментировал генеральный директор Gasum Мика Вильянен.