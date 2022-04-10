Финляндия готова быстро отказаться от российского газа – премьер-министр

Марин: Вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия Фото: EPA

По ее словам, речь идет "о неделях или месяцах, а не о годах".

"Необходимо сделать это быстро. Однако, вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия. Поэтому сейчас мы должны искать общеевропейские решения", – заявила премьер-министр.

Марин отметила, что речь идет не о совместном финансировании, а о том, чтобы помочь другим государствам, например Германии, найти альтернативы российскому газу.

Эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония и Финляндия договорились о совместной аренде плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), чтобы гарантировать поставки газа в обе страны.