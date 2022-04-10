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Финляндия готова быстро отказаться от российского газа – премьер-министр

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Марин: Вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия
Марин: Вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия
Фото: EPA

Финляндия готова быстро отказаться от российского газа. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин в эфире Radio Suomi, сообщает Yle 10 апреля.

По ее словам, речь идет "о неделях или месяцах, а не о годах".

"Необходимо сделать это быстро. Однако, вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия. Поэтому сейчас мы должны искать общеевропейские решения", – заявила премьер-министр.

Марин отметила, что речь идет не о совместном финансировании, а о том, чтобы помочь другим государствам, например Германии, найти альтернативы российскому газу.

Эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония и Финляндия договорились о совместной аренде плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), чтобы гарантировать поставки газа в обе страны.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также начал массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь и исключить РФ из G20.

7 апреля послы ЕС согласовали пятый пакет санкций против России. По данным СМИ, он включает эмбарго на уголь, но не на газ и нефть.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, газ, Финляндия, война России против Украины, Санна Марин
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