Подоляк: Европа продолжает отправлять в Москву €1 млрд в день, а РФ продолжает убивать детей и насиловать женщин. Делайте выводы

"Завершается третий месяц вторжения России в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву €1 млрд в день, покупая нефть и газ. РФ продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украина продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", – написал Подоляк.

Завершується третій місяць вторгнення Рф в * . Європа продовжує відправляти в Москву мільярд євро на день, купуючи нафту й газ. * продовжує вбивати дітей, * валтувати жінок і руйнувати міста. * продовжують боронити європейські кордони й демократичну цивілізацію. Робіть висновки. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 23, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 6 апреля во время выступления в Европарламенте заявил, что помощь ЕС Украине значительно меньше тех средств, которые европейские страны платят РФ за энергоносители.

"€1 млрд – это то, что мы платим Путину ежедневно за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему €35 млрд. Сравните это с €1 млрд, которые мы дали Украине в виде вооружений", – сказал Боррель.