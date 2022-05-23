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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Европа продолжает отправлять в Москву €1 млрд в день, а РФ продолжает убивать детей и насиловать женщин. Делайте выводы

Украина продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию
Украина продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Российские власти продолжают агрессию против Украины в том числе из-за того, что страны Запада по-прежнему покупают у РФ нефть и газ. Об этом 23 мая в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Завершается третий месяц вторжения России в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву €1 млрд в день, покупая нефть и газ. РФ продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украина продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 6 апреля во время выступления в Европарламенте заявил, что помощь ЕС Украине значительно меньше тех средств, которые европейские страны платят РФ за энергоносители.

"€1 млрд – это то, что мы платим Путину ежедневно за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему €35 млрд. Сравните это с €1 млрд, которые мы дали Украине в виде вооружений", – сказал Боррель.

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

11 мая издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Теги: Россия, Украина, газ, санкции, нефть, Европа, война России против Украины, Евросоюз, Михаил Подоляк, ЕС
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