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Крупнейшая энергокомпания Венгрии готовится к отказу от российской нефти

MOL попросила своих инженеров составить план их работы без российской нефти
MOL попросила своих инженеров составить план их работы без российской нефти
Фото: depositphotos.com

Венгерская энергетическая группа MOL, которая является одной из крупнейших в Восточной Европе, готовит свои нефтеперерабатывающие заводы к переработке нероссийской нефти. Об этом заявил 19 мая директор по производству и переработке компании Жолт Хафф, сообщает Financial Times.

По словам Хаффа, MOL попросила своих инженеров составить план их работы без российской нефти.

Он сказал, что MOL, которая частично принадлежит венгерскому государству, должна "готовиться к худшему сценарию сейчас, когда мы можем перерабатывать только морскую [легкую] нефть".

Хафф рассказал, что портфолио из 15 готовящихся проектов будет представлено совету директоров примерно через два месяца и работа может начаться, если проекты будут одобрены. 

Как отмечает Financial Times, MOL потратила десятилетия и миллиарды долларов на инфраструктуру для переработки российской нефти типа "Урал". Компания подсчитала, что модернизация нефтеперерабатывающего завода к югу от Будапешта для использования различных источников нефти может стоить до €700 млн и занять несколько лет.

Некоторые проекты, связанные с переходом на различные типы сырой нефти, уже начались, сказал директор MOL по поставкам и торговле Чаба Жотер.

"За последние восемь лет мы инвестировали $170 млн в переработку 30–35% нероссийской нефти, но 100% – это совсем другое дело", – добавил он.

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писал, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico писало, что ЕС рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Венгрия, нефть, нефтепродукты
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