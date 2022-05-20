Крупнейшая энергокомпания Венгрии готовится к отказу от российской нефти

MOL попросила своих инженеров составить план их работы без российской нефти Фото: depositphotos.com

По словам Хаффа, MOL попросила своих инженеров составить план их работы без российской нефти.

Он сказал, что MOL, которая частично принадлежит венгерскому государству, должна "готовиться к худшему сценарию сейчас, когда мы можем перерабатывать только морскую [легкую] нефть".

Хафф рассказал, что портфолио из 15 готовящихся проектов будет представлено совету директоров примерно через два месяца и работа может начаться, если проекты будут одобрены.

Как отмечает Financial Times, MOL потратила десятилетия и миллиарды долларов на инфраструктуру для переработки российской нефти типа "Урал". Компания подсчитала, что модернизация нефтеперерабатывающего завода к югу от Будапешта для использования различных источников нефти может стоить до €700 млн и занять несколько лет.

Некоторые проекты, связанные с переходом на различные типы сырой нефти, уже начались, сказал директор MOL по поставкам и торговле Чаба Жотер.

"За последние восемь лет мы инвестировали $170 млн в переработку 30–35% нероссийской нефти, но 100% – это совсем другое дело", – добавил он.