Крупнейшая энергокомпания Венгрии готовится к отказу от российской нефти

По словам Хаффа, MOL попросила своих инженеров составить план их работы без российской нефти.
Он сказал, что MOL, которая частично принадлежит венгерскому государству, должна "готовиться к худшему сценарию сейчас, когда мы можем перерабатывать только морскую [легкую] нефть".
Хафф рассказал, что портфолио из 15 готовящихся проектов будет представлено совету директоров примерно через два месяца и работа может начаться, если проекты будут одобрены.
Как отмечает Financial Times, MOL потратила десятилетия и миллиарды долларов на инфраструктуру для переработки российской нефти типа "Урал". Компания подсчитала, что модернизация нефтеперерабатывающего завода к югу от Будапешта для использования различных источников нефти может стоить до €700 млн и занять несколько лет.
Некоторые проекты, связанные с переходом на различные типы сырой нефти, уже начались, сказал директор MOL по поставкам и торговле Чаба Жотер.
"За последние восемь лет мы инвестировали $170 млн в переработку 30–35% нероссийской нефти, но 100% – это совсем другое дело", – добавил он.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писал, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico писало, что ЕС рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.