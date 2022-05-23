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Сийярто: Если Венгрия будет отрезана от российской нефти, физически невозможно будет закупить достаточно нефти из других источников

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По словам Сийярто, 65% нефти в Венгрию поступает из России
По словам Сийярто, 65% нефти в Венгрию поступает из России
Фото: EPA

Венгрия по-прежнему не согласна на введение эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводам, так как венгерская экономика зависит от российских поставок. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Fox News, которое вышло 20 мая.

Сийярто заявил, что его страна согласилась с пятью пакетами санкций ЕС против России, но введение эмбарго на поставки нефти по трубопроводам его страна считает неприемлемым.

"Шестой пакет создает для нас огромные проблемы", – сказал он.

По словам главы МИД Венгрии, 65% нефти в его страну поступает из России.

"Если мы будем отрезаны от российской нефти, физически невозможно закупить достаточно нефти из каких-либо других источников, чтобы управлять нашей страной, нашей экономикой. Так что нашу экономику убьют без российского газа, не говоря уже о том, что для того, чтобы технологически переделать наш НПЗ, чтобы иметь возможность перерабатывать другие виды газа и нефти, чем российские, нам понадобится еще около €550 млн инвестиций", – сказал он.

Министр заявил, что общий объем инвестиций может составить около €1 млрд.

Он заявил, что если в Евросоюзе хотят наказать РФ, ограничив поставки нефти, то стоит ввести эмбарго на поставки морскими путями, так как они составляют большую долю. 

"Трубопроводные поставки составляют меньшинство. А если сделать исключение для трубопроводных поставок, то наши экономики смогут продолжать работать, и тогда и Евросоюз достигнет своей цели", – заявил Сийярто.

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

11 мая издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Теги: Россия, газ, санкции, Венгрия, нефть, эмбарго, война России против Украины, Петер Сийярто
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