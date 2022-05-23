Сийярто: Если Венгрия будет отрезана от российской нефти, физически невозможно будет закупить достаточно нефти из других источников

Сийярто заявил, что его страна согласилась с пятью пакетами санкций ЕС против России, но введение эмбарго на поставки нефти по трубопроводам его страна считает неприемлемым.

"Шестой пакет создает для нас огромные проблемы", – сказал он.

По словам главы МИД Венгрии, 65% нефти в его страну поступает из России.

"Если мы будем отрезаны от российской нефти, физически невозможно закупить достаточно нефти из каких-либо других источников, чтобы управлять нашей страной, нашей экономикой. Так что нашу экономику убьют без российского газа, не говоря уже о том, что для того, чтобы технологически переделать наш НПЗ, чтобы иметь возможность перерабатывать другие виды газа и нефти, чем российские, нам понадобится еще около €550 млн инвестиций", – сказал он.

Министр заявил, что общий объем инвестиций может составить около €1 млрд.

Он заявил, что если в Евросоюзе хотят наказать РФ, ограничив поставки нефти, то стоит ввести эмбарго на поставки морскими путями, так как они составляют большую долю.

"Трубопроводные поставки составляют меньшинство. А если сделать исключение для трубопроводных поставок, то наши экономики смогут продолжать работать, и тогда и Евросоюз достигнет своей цели", – заявил Сийярто.