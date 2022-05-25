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"Если санкции делают более сильными, зачем их отменять?" В ОПУ отреагировали на требования РФ снять ограничения за разблокировку портов Украины

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Три месяца Кремль рассказывает, что санкции это огромное счастье и подарок для экономики РФ, напомнил Подоляк
Три месяца Кремль рассказывает, что санкции – это огромное счастье и подарок для экономики РФ, напомнил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили их влияние на российскую экономику.

Такое мнение 25 мая в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

"Три месяца Кремль рассказывает, что санкции – это огромное счастье и подарок для экономики. А теперь МИД РФ требует снять санкции за разблокировку украинских портов. Если санкции делают вас более сильными, зачем их отменять? – написал Подоляк. – Все же идет по плану, господин Руденко, не правда ли?"

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

Президент Эстонии Алар Карис сообщил о росте поддержки в Европе военно-морской операции по экспорту зерна из Украины.

Теги: Россия, Украина, Одесса, санкции, экономика, Кремль, МИД России, экспорт, голод, блокада, война России против Украины, пшеница, ограничения, Андрей Руденко, корабли, Офис президента Украины, продажа, Михаил Подоляк, зерно
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