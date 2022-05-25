"Если санкции делают более сильными, зачем их отменять?" В ОПУ отреагировали на требования РФ снять ограничения за разблокировку портов Украины

Такое мнение 25 мая в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
"Три месяца Кремль рассказывает, что санкции – это огромное счастье и подарок для экономики. А теперь МИД РФ требует снять санкции за разблокировку украинских портов. Если санкции делают вас более сильными, зачем их отменять? – написал Подоляк. – Все же идет по плану, господин Руденко, не правда ли?"
Три місяці Кремль розповідає, що санкції – це велике щастя й подарунок для економіки. А тепер @MID_RF вимагає зняти санкції за розблокування * портів. Якщо санкції роблять вас сильнішими, навіщо їх скасовувати? Все ж іде за планом, пане Руденко, чи не так?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 25, 2022
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.
Президент Эстонии Алар Карис сообщил о росте поддержки в Европе военно-морской операции по экспорту зерна из Украины.