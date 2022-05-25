"Если санкции делают более сильными, зачем их отменять?" В ОПУ отреагировали на требования РФ снять ограничения за разблокировку портов Украины

Три месяца Кремль рассказывает, что санкции – это огромное счастье и подарок для экономики РФ, напомнил Подоляк Фото: president.gov.ua

Такое мнение 25 мая в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

"Три месяца Кремль рассказывает, что санкции – это огромное счастье и подарок для экономики. А теперь МИД РФ требует снять санкции за разблокировку украинских портов. Если санкции делают вас более сильными, зачем их отменять? – написал Подоляк. – Все же идет по плану, господин Руденко, не правда ли?"