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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба призвал не покупать у России зерно, украденное у Украины

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Кулеба: Российские воры крадут украинское зерно, загружают его на корабли, проходят через Босфор и пытаются продать за границу
Кулеба: Российские воры крадут украинское зерно, загружают его на корабли, проходят через Босфор и пытаются продать за границу
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства не покупать у России зерно, которое она украла на временно оккупированных территориях Украины.

"Российские воры крадут украинское зерно, загружают его на корабли, проходят через Босфор и пытаются продать за границу. Я призываю все государства сохранять бдительность и отказываться от любых подобных предложений. Не покупайте украденное. Не становитесь соучастниками российских преступлений. Воровство еще никому не приносило удачи", – написал он в Twitter 24 мая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оккупация, урожай, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, российские оккупанты, зерно
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