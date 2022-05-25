ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС и 11 стран выступили с общим гуманитарным заявлением в защиту гражданского населения Украины

Несмотря на тысячи жертв, нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Украине только усиливаются, отметили в заявлении
Несмотря на тысячи жертв, нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Украине только усиливаются, отметили в заявлении
Фото: EPA

Ряд стран, включая Великобританию, США и страны Евросоюза, призвали обеспечить безопасность гуманитарным и медицинским работникам в Украине, предоставить гражданскому населению доступ к гуманитарной помощи и безопасной эвакуации. Совместное гуманитарное заявление относительно защиты гражданского населения в Украине опубликовало в Facebook 24 марта представительство ЕС в Украине.

Авторами заявления указаны Австралия, Канада, Чехия, Эстония, Европейский Союз, Италия, Япония, Норвегия, Швейцария, Швеция, Великобритания и США.

В нем подчеркивается, что за три месяца полномасштабного вторжения погибли тысячи человек, а атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру только усиливаются. Авторы текста обращают внимание на то, что скорость и масштабы вынужденного переселения во время этого кризиса беспрецедентны – 25% населения Украины покинули свои дома, 4,5 млн детей стали переселенцами.

Отмечается, что гуманитарные работники проявляют огромную храбрость, обеспечивая нужды людей во всех уголках страны. Авторы заявления подчеркивают необходимость для таких работников иметь возможность работать безопасно, иметь доступ ко всем группам населения и быть защищенными.

Кроме того, государства призывают соблюдать гуманитарное право по защите гражданского населения и уважать статус медицинских работников и гуманитарной инфраструктуры.

"Настоятельно необходимо минимизировать страдания людей путем безопасного и постоянного доступа к гуманитарной помощи независимо от того, где находятся нуждающиеся. Гражданское население и гражданские объекты следует отличать от военных целей при проведении операций, соблюдая систему гуманитарного оповещения и способствуя безопасной эвакуации гражданского населения", – подчеркивается в заявлении.

Страны также призвали создать условия для спасения людей от войны, разрешить им лично выбирать место переезда.

"Единственный способ защитить мирное население и свести к минимуму страдания украинского народа – это прекращение Россией этой несправедливой и жестокой войны", – отмечается в заявлении.

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/posts/377167604451685

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно, но даже по неполным оценкам, без учета оккупированных территорий и мест, где сейчас ведутся боевые действия, уже погибли тысячи мирных жителей Украины.

Теги: США, Чехия, Великобритания, Эстония, Италия, Канада, Япония, Австралия, Швеция, Норвегия, Швейцария, беженцы, эвакуация, переселенцы, жертвы, Европейский союз, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, население, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (45177)
2
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (45100)
3
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (39548)
4
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (32761)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30684)
6
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (24414)
7
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (18346)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17885)
 
 
 
 