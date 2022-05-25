ЕС и 11 стран выступили с общим гуманитарным заявлением в защиту гражданского населения Украины

Несмотря на тысячи жертв, нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Украине только усиливаются, отметили в заявлении Фото: EPA

Авторами заявления указаны Австралия, Канада, Чехия, Эстония, Европейский Союз, Италия, Япония, Норвегия, Швейцария, Швеция, Великобритания и США.

В нем подчеркивается, что за три месяца полномасштабного вторжения погибли тысячи человек, а атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру только усиливаются. Авторы текста обращают внимание на то, что скорость и масштабы вынужденного переселения во время этого кризиса беспрецедентны – 25% населения Украины покинули свои дома, 4,5 млн детей стали переселенцами.

Отмечается, что гуманитарные работники проявляют огромную храбрость, обеспечивая нужды людей во всех уголках страны. Авторы заявления подчеркивают необходимость для таких работников иметь возможность работать безопасно, иметь доступ ко всем группам населения и быть защищенными.

Кроме того, государства призывают соблюдать гуманитарное право по защите гражданского населения и уважать статус медицинских работников и гуманитарной инфраструктуры.

"Настоятельно необходимо минимизировать страдания людей путем безопасного и постоянного доступа к гуманитарной помощи независимо от того, где находятся нуждающиеся. Гражданское население и гражданские объекты следует отличать от военных целей при проведении операций, соблюдая систему гуманитарного оповещения и способствуя безопасной эвакуации гражданского населения", – подчеркивается в заявлении.

Страны также призвали создать условия для спасения людей от войны, разрешить им лично выбирать место переезда.

"Единственный способ защитить мирное население и свести к минимуму страдания украинского народа – это прекращение Россией этой несправедливой и жестокой войны", – отмечается в заявлении.

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